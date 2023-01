Tali e Quali, Carlo Conti invita una collega famosissima: è l'unico modo per battere Maria De Filippi

Il conduttore di Rai Uno si prepara a sfidare Maria De Filippi con C'è Posta per te: ecco chi sarà la sua ospite speciale.

Gennaio è arrivato e la sfida tra le prime serate di Rai Uno e Canale Cinque è pronta a ricominciare. Come sempre la rete capitanata da Piersilvio Berlusconi vede protagonista Mari De Filippi con C'è Posta per te che continuerà fino alla primavera a guidare il sabato sera con Amici. La queen è una garanzia per Berlusconi che però dovrà combattere con Carlo Conti, almeno per questo primo periodo.

Conti è pronto alla sfida televisiva con l'amica Maria, non è un mistero che i due si augurano ogni anno in bocca a lupo per i rispettivi programmi. Una televisione fatta di rispetto e affetto reciproco che continua a piacere al pubblico a discapito di chi afferma che il mezzo generalista più amato di sempre sia sulla via del tramonto. Chi sarà ospite di Carlo Conti in diretta a Tali e Quali? Il conduttore toscano ha deciso di invitare proprio lei, il nuovo uragano di Rai Due.

Conti vs De Filippi: a Tali e Quali arriva la nuova star di Rai 2

In occasione del debutto di Tali e Quali Carlo Conti ha deciso di giocare sul sicuro e di ospitare una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Lei che prima era la punta di diamante di Mediaset è pronta a debuttare su Rai 2 con Boomerissima ma prima atterra nella prima serata del sabato sera di Rai Uno.

Carlo Conti spera di riportare #IMiglioriAnni, ad aprile su Rai 1.

«Ci terrei molto, è tanto che quel programma è fermo». Intanto sabato parte #TaliEQuali, ospiti Alessia Marcuzzi (#Boomerissima) e un Adriano Celentano tale e quale all’originale. pic.twitter.com/iXCxFtRZB7 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 3, 2023

Alessia Marcuzzi sarà ospite di Conti come rivelano le prime anticipazioni su Twitter. La conduttrice continua a conquistare il cuore di tutti gli spettatori nonostante il cambio di palinsesto. L'addio a Mediaset non è stato semplice ma Rai Due sembra l'habitat perfetto per Alessia che stupirà tutti in prima serata. Sabato sera la Marcuzzi sorprenderà a Tali e Quali anche se il suo ruolo è ancora inedito. Sarà difficile per Canale 5 tenere il passo della diretta di Conti ma la De Filippi è capace di fare miracoli, chi la spunterà? Lo scopriremo molto presto, intanto a voi la scelta per un sabato sera ricco di sorprese ed emozioni da non perdere.

LEGGI ANCHE>>>Luca Argentero e Stefano De Martino insieme in tv: l'annuncio che tutti stavano aspettando