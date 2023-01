Federica Pellegrini: "Vi mostro la cosa più emozionante del mio viaggio di nozze", non è Matteo Giunta

La nuotatrice ha appena concluso la sua luna di miele alle Maldive: ecco la cosa più emozionante a cui ha assistito.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno coronato il loro sogno d'amore alla fine di agosto e finalmente dopo alcuni mesi, in vista del Natale, sono partiti per la loro luna di miele. La coppia è diventata amatissima dal pubblico e le loro apparizioni televisive sono diventate sempre più frequenti. Nel 2023 li vedremo anche in Pechino Express alle prese con le avventure di un viaggio diverso dal solito. Probabilmente anche per questo la coppia ha deciso di rilassarsi completamente alle Maldive tra paesaggi naturalistici e spiagge incontaminate.

Un vero sogno che ha incuriosito anche i follower che li seguono sui social network. La coppia ha alloggiato in un hotel alle Maldive super lussuoso. Per tutta la luna di miele Federica e Matteo hanno documentato il loro viaggio con video e foto divertenti ma anche scatti che immortalavano le acque meravigliose dell'Isola. Il viaggio dei due sposi è ormai concluso e la pellegrini ha deciso di pubblicare il momento più emozionante che ha vissuto lasciando tutti a bocca aperta.

Federica Pellegrini: "È impressionante e meraviglioso"

La nuotatrice ha concluso la luna di miele insieme al suo Matteo Giunta e per l'occasione ha deciso di regalare un estratto inedito del suo viaggio alle Maldive. È proprio il caso di dire che il video pubblicato dalla Pellegrini è uno spettacolo della natura. Possiamo infatti ammirare le mante che nuotano leggiadre in acqua immortalate dalla telecamera di Federica.

È questa la cosa più emozionante che la nuotatrice ha visto durante il suo soggiorno e ne sottolinea la grazia. La coppia sembra più felice che mai e in molti si chiedono cosa farà la nuotatrice in questo 2023. In televisione abbiamo visto più volte che la sua personalità è capace di catturare il pubblico e un'ipotesi potrebbe essere quella di rivederla sul piccolo schermo. Intanto una cosa è ormai certa, Federica non abbandonerà mai il nuoto che le ha regalato moltissime soddisfazioni in questi anni. Non c'è nulla da fare, tutte le cose più emozionanti della sua vita sono legate inevitabilmente all'acqua.

