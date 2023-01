Michael Schumacher, il terribile spavento per il pilota: "Abbiamo pensato al peggio"

In occasione del compleanno di Michael Schumacher Twitter è esploso ma i fan più appassionati hanno vissuto un momento da incubo.

Nel 2013 Michael Schumacher è rimasto vittima di un grave incidente che l'ha portato a condizioni che ancora oggi preoccupano i fan. La vita del campione di Formula 1 è cambiata radicalmente dopo quel momento. Paradossalmente Schumacher ha rischiato tutto mentre si dedicava a uno dei suoi hobby più grandi: lo sci. Nonostante le gare pericolose sulle piste di tutto il mondo, gli incidenti di percorso e i rischi del mestiere a metterlo in pericolo è stato un altro sport.

La dinamica dell'incidente è stata più volte discussa da medici e esperti. Alcuni di questi credono che l'intervento non tempestivo dei soccorsi medici al cervello abbiano aggravato la situazione del campione oggi costretto a limitare i suoi movimenti e a non poter parlare. Schumacher dal 2013 ha subito diversi interventi ed è stato in coma da cui per fortuna è uscito ma in condizioni diverse. Al suo fianco c'è come sempre la famiglia ma come sta oggi il campione? Ecco tutto ciò che sappiamo sulle sue condizioni e il motivo dello spavento dei suoi fan su Twitter.

"Mi è preso un colpo", paura su Twitter per i fan di Michael Schumacher: ecco il motivo

Il 3 gennaio il campione di formula 1 compie gli anni ed è proprio per questo che i social sono esplosi con messaggi d'affetto, ammirazione e vicinanza. i tanti tweet hanno ovviamente portato in tendenza il nome dello sportivo. Peccato che questo dettaglio abbia spaventato gli utenti su Twitter che temevano il peggio o che le sue condizioni di salute si fossero aggravate. Ecco alcuni tweet che hanno confessato il timore dei fan della formula 1.

Per fortuna il campione non è in pericolo al momento e la tendenza è dovuta agli auguri del suo compleanno. Ma come sta oggi Michael Schumacher? Non tutti sanno che sua moglie Corinne è molto riservata e in questi anni sono pochissime le notizie trapelate sulle sue condizioni di salute. La certezza è che il campione non parla e che comunica con gli occhi.

La sua famiglia si è trasferita in Spagna a Malaga in una casa che prima utilizzava solo per le vacanze. Le persone che possono stare al fianco di Schumacher sono davvero poche e limitate al suo nucleo familiare. La moglie ha deciso di vivere nel silenzio e nel rispetto delle condizioni di suo marito mentre il mondo intero lo ricorda per le grandi imprese sulla pista di Formula 1.

