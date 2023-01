Luca Argentero e Stefano De Martino insieme in tv: l'annuncio che tutti stavano aspettando

I due protagonisti più amati del 2022 arriveranno in tv: chi li metterà sullo stesso cammino televisivo? Solo lei poteva riuscirci.

Solo qualche mese fa Stefano De Martino e Luca Argentero sono finiti nel mirino della cronaca rosa per un'ipotetica gelosia dell'attore. In realtà proprio dietro le quinte di Che Tempo che fa i due protagonisti si sono scambiati baci e abbracci, segno che tra loro c'è solo una sana ironia e nessuna competizione. Argentero è in attesa del secondo figlio insieme alla moglie Cristina Marino, mentre Stefano si gode il matrimonio con Belen e l'aria di famiglia con i bambini. Qualcosa in comune però c'è tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo.

Per entrambi infatti il 2022 è stato un anno pazzesco. Argentero ha come sempre cavalcato il successo con Doc nelle tue mani mentre De Martino si è affermato come uno dei conduttori più amati della Rai. Le loro carriere però sembrano intrecciarsi e questa volta per merito della conduttrice più amata di sempre, l'inimitabile Maria De Filippi.

Argentero e De Martino da Maria De Filippi: tutti gli ospiti di C'è Posta per Te

La queen non si smentisce mai e per la prima puntata di C'è Posta per te arriverà in studio addirittura la star americana Charlize Theron. Sabato 7 gennaio partirà la nuova edizione di C'è Posta per te e come sempre gli ospiti non mancheranno. Tra i protagonisti che regaleranno le classiche sorprese agli invitati in studio ci sarà anche Can Yaman ma non solo.

Arriveranno infatti anche star della musica come Irama o Emma Marrone. Di solito gli ospiti celebri di Maria organizzano insieme alla produzione sorprese per famiglie o coppie che sognano da sempre di incontrarli. Tra i nomi presenti in studio stupisce però la presenza di Luca Argentero e Stefano De Martino, arriveranno insieme? Il pubblico spera proprio di sì e a dirla tutta in molti attendono un progetto che li veda entrambi protagonisti sul piccolo schermo. Intanto Maria ha anticipato i desideri del suo pubblico e come sempre si circonda di ospiti che fanno sognare non solo chi riceve le soprese ma anche chi da casa guarda il programma sul divano. Quali saranno le altre sorprese del programma? Non resta che attendere sabato 7 gennaio e sintonizzarsi su Canale 5.

