Nuovo record per Serena Rossi, l'annuncio dell'attrice napoletana: "Non può competere con Mina Settembre"

L'attrice partenopea ha annunciato un record davvero incredibile: ecco qual è il titolo che ha ottenuto un milione di telespettatori in pochissimo tempo.

Qual è il titolo più visto del 2022? Serena Rossi ha deciso di condividere insieme ai suoi fan un traguardo che conclude in bellezza un anno di grandi successi. L'attrice è ormai la protagonista indiscussa della fiction italiana e il suo "La sposa" risulta la seconda serie tv più vista del 2022 almeno da quanto annunciato in un comunicato ufficiale della Rai. Seconda solo a Doc nelle tue mani, la Rossi ha spopolato anche con la sua Mina Settembre in autunno.

Il personaggio scritto da Maurizio De Giovanni ha conquistato davvero tutti ed è già confermato l'arrivo della terza stagione tra il 2023 e il 2024. Recentemente però Serena ha debuttato con un film tutto nuovo che in pochissime settimane si è classificato al primo posto come titolo più visto del 2022 su Sky Italia. Ecco il messaggio dell'attrice che è piena di gioia per questo traguardo incredibile.

Serena Rossi: "Un milione di telespettatori" ed è il più visto del 2022

A conquistare il record di film più visto del 2022 su Sky Italia è ancora una volta un personaggio femminile che ha tanto da raccontare. Il titolo più visto è "Beata Te" e con grande sorpresa del pubblico si è aggiudicato il primo posto. Il film è infatti uscito solo pochissimi giorni fa, nello specifico il 25 dicembre nel giorno di Natale.

In poche settimane si è aggiudicato il primo posto come titolo più visto di Sky. La protagonista è Serena Rossi insieme a Fabio Balsamo che interpreta l'angelo Gabriele. Il pubblico ha molto apprezzato la pellicola e soprattutto i due personaggi chiave. La complicità dei due attori ha certamente giocato a favore del risultato finale per cui la stessa Serena gioisce sui social network. L'attrice è molto seguita su Instagram dove pubblica spesso contenuti relativi al lavoro e all'amicizia vantando un rapporto di grande affetto con chi la segue.

Si conclude un 2022 da record per la Rossi che a quanto pare non finisce mai di stupire. Voci di corridoio anticipano che Serena sia tonata a Napoli per un nuovo set e nuove storie da raccontare. Con lei ci sarà un protagonista di Mare Fuori? A quanto pare sembra proprio di sì e non resta che attendere per scoprirlo.

