Un professore 2, Alessandro Gassmann regala un'anticipazione ai fan: "Finalmente posso dirvelo"

Il pubblico di Rai Uno attende con ansia la seconda stagione di Un Professore: ecco l'annuncio di Alessandro Gassman che tutti aspettavano.

L'attore romano ha deciso di regalare ai fan della serie Un Professore un annuncio che potrebbe trasformarsi presto in piccoli spoiler rivelati sui social. Gassmann infatti è solito condividere scatti dai vari set su cui gira periodicamente e i suoi follower non stanno più nella pelle. Fino a qualche settimana fa l'attore si trovava a Napoli per girare la prossima stagione dei Bastardi di Pizzofalcone ma c'è anche un altro titolo che è prontissimo a debuttare in prima serata su Rai Uno appena il set sarà concluso.

Un Professore ha catturato il pubblico di Rai Uno lo scorso anno. Una storia diversa dalle altre che si affaccia al mondo degli adolescenti senza dimenticare il caos degli adulti. Il protagonista è proprio lui, Alessandro, insieme a Claudia Pandolfi e il giovane Nicolas Maupas. L'omosessualità è solo uno dei temi che la fiction è decisa a portare avanti oltre che l'amore, l'amicizia e la criminalità organizzata. Scopriamo qual è il twitt che ha scatenato i fan della serie sui social network.

Gassmann: "Tra poco mi toccherà farlo", c'è una novità nella serie

Il professore di filosofia più amato della televisione italiana è pronto a fare ritorno su Rai Uno ma ovviamente non sarà da solo. È proprio su Twitter che Alessandro annuncia l'arrivo della seconda stagione che vedrà protagonisti i ragazzi. La novità è che ci saranno nuovi allievi che si aggiungeranno al cast della serie.

Ritroveremo dunque i vecchi protagonisti ma con qualcosa in più. Altre storie si intrecceranno a quelle che già conosciamo. Tutti attendono di conoscere gli sviluppi di un lieto fine della prima stagione che nasconde qualcosa di più. Intanto l'attore si dice felicissimo di ritornare sul set e per l'occasione pubblica uno scatto che vede protagonisti proprio loro, i ragazzi della serie a cui il pubblico si è già appassionato.

"Non vedo l'ora" scrive Alessandro scatenando i fan sui social che immediatamente chiedono gli spoiler dal set all'attore. A quanto pare non bisognerà aspettare troppo prima che arrivino altre succose anticipazioni. Cosa combinerà questa volta Dante insieme ai suoi ragazzi? Lo scopriremo molto presto.

