Lorella Cuccarini ammette l'amara verità su Heather Parisi: "Mi ha fatto sorridere"

Cos'è successo davvero tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi? La professoressa di Amici ha rivelato tutta la verità sulla sua nemica amatissima.

Sono anni che la rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi è uno degli argomenti più avvincenti della cronaca rosa italiana ma cos'è successo davvero? L'ultimo atto di questo racconto vede protagonista l'americana ospite da Cristiano Malgioglio. Il conduttore di Rai Due ha chiesto quali fossero i rapporti oggi con Lorella Cuccarini ma la risposta della Parisi ha lasciato tutti senza parole.

La ballerina americana ha infatti dichiarato a Malgioglio che sente quasi ogni giorno la Cuccarini al telefono e che i loro rapporti sono ottimi. Un'affermazione che ha lasciato di stucco tutti per prima la Cuccarini che aveva commentato con una bocca cucita le dichiarazioni della collega sui social. Oggi Lorella mette fine a questa polemica svelando una volta per tutte la verità. Ecco come stanno davvero le cose e quali sono i rapporti reali tra le due bionde più famose della tv.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi: come stanno davvero le cose

In occasione della sua intervista al Corriere della Sera Lorella Cuccarini ha parlato del suo amore con ilo marito Silvio e della sua splendida famiglia. I due hanno quattro figli ormai grandi e pronti a inseguire i loro sogni. Non poteva mancare però un passaggio sul rapporto con Heather Parisi con la quale ha condiviso anni fa il famoso show su Rai Uno.

Lorella ammette con grande semplicità che le ha fatto sorridere sentire la Parisi dire che si sentono tutti i giorni al telefono. "Non ho visto la trasmissione ma credo che forse era sarcastica", commenta la professoressa di Amici ma non solo. Spiega infatti che i loro rapporti non si sono conclusi nel migliore dei modi dopo il programma ma che lei continua a stimarla come professionista.

La Cuccarini ammette che contro Heather non ha nulla e spegne la bufera che le vede protagoniste. Oggi non si sentono e non hanno continuato i loro rapporti per cui non c'è modo di portare rancore. La Cuccarini guarda al futuro e mentre è in scena il suo spettacolo teatrale si prepara a vivere un nuovo anno insieme ai suoi ragazzi nella scuola più famosa d'Italia.

