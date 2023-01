Rai Uno, il 'nuovo' show di Carlo Conti non convince: "Meglio farlo fare a Gerry Scotti"

Carlo Conti propone il ritorno della Corrida su Rai Uno ma sui social network spunta un'idea completamente diversa.

La Rai è pronta a ricominciare un nuovo anno tra intrattenimento e grandi fiction in arrivo che incolleranno i telespettatori al piccolo schermo. Certo è che i grandi show del venerdì e del sabato sera garantiscono ascolti da record nonostante la concorrenza. Tra i fuoriclasse dello share c'è Carlo Conti, in autunno con il suo Tale e Quale Show ha battuto tutti ma non solo. A breve Carlo ritornerà con Tali e Quali per una nuova sfida avvincente.

Ai microfoni del tg1 il conduttore si è lasciato andare a un proposito per l'anno nuovo che spera con tutto il cuore di realizzare. Protagonista del suo desiderio è un programma molto amato soprattutto dal target più alto del pubblico e dai bambini. Stiamo parlando della Corrida che potrebbe fare ritorno in prima serata. Ma per quale motivo è stata cancellata? Ecco tutti i retroscena del programma e il giudizio severissimo del pubblico social.

La Corrida: da Carlo Conti a Gerry Scotti? Il destino del programma

Il conduttore dei Migliori anni ha confessato in un'intervista al Tg1 che gli piacerebbe riportare La Corrida in prima serata su Rai Uno. Lo show infatti è stato interrotto a causa della pandemia e prevede esibizioni bizzarre con una platea in studio piuttosto chiassosa. Su Twitter l'affermazione di Conti ha scatenato alcuni utenti che affermano di non sentire la mancanza del programma ma non solo.

Qualcuno spera che lo show ritorni tra le braccia di Gerry Scotti proprio come era in passato. Secondo alcuni il conduttore di Canale 5 sarebbe tagliato per condurre la Corrida al posto di Conti. I due per altro sono grandi amici e tra loro non c'è mai stata competizione. Vero è che molti anni fa il format apparteneva a Mediaset e che potrebbe ritornarci. Il web sottolinea però che il programma perfetto per Conti è "I migliori anni" che tornerà in primavera su Rai Uno. Insomma anche nella prossima stagione televisiva non mancheranno i grandi momenti di intrattenimento su Rai Uno.

Sarà finita qui? Come sempre Conti riuscirà a sorprendere i telespettatori con tantissime novità e chissà cosa ci riserverà in futuro. Di certo non tornerà, almeno per il momento, a condurre programmi nella fascia quotidiana come annunciato solo pochi mesi fa in un'intervista.

