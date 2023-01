Elisa in concerto su Rai 2, l'annuncio degli ospiti famosissimi: "Finalmente posso dirvelo"

Questa sera su Rai 2 andrà in onda il concerto di Elisa: ecco chi saranno gli ospiti che si esibiranno insieme alla cantante.

C'è grande attesa per il concerto di Elisa che questa sera vedremo in diretta su Rai 2 a partire dalle 21:20. Si conclude per la cantante un anno da record iniziato proprio nel 2022 con "Forse sei tu" canzone che ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo. per tutto l'anno il nuovo album di Elisa è rimasto in classifica e le sue canzoni sono diventate la colonna sonora perfetta in ogni stagione.

Qualche settimana fa è arrivato l'annuncio di un concerto speciale che verrà trasmesso proprio questa sera in televisione. Le apparizioni di Elisa in tv non sono molto frequenti ma la sua musica è ovunque. Si conferma una delle voci femminili più amate in Italia e punto di riferimento per la vecchia e nuova generazione. Non resta dunque che scoprire chi saranno gli ospiti che questa sera saliranno sul palcoscenico del suo concerto e che ha annunciato poco fa sui social network con un post e alcuni scatti inediti.

Tutti gli ospiti del concerto di Elisa: da Ligabue a Giuliano Sangiorgi e molti altri

Cominciamo subito da Durdust che ha seguito tutto il tour della cantante e con cui vanta un rapporto di amicizia speciale. Elisa li chiama "Amici" i colleghi che saliranno con lei questa sera sul palcoscenico e ha ragione. Spicca nel suo post la presenza di Luciano Ligabue e il pubblico già immagina di cantare a squarciagola "Gli Ostacoli del cuore" sul divano di casa. Attesissimo il Liga con cui vanta un duetto importante per la storia della musica italiana. Si aggiunge ai duetti quello con l'amico Giuliano Sangiorgi che non poteva mancare e con cui ci ha regalato momenti di musica memorabili.

Continuiamo con Mahmood, Tommaso Paradiso e Brunori Sas. Un cast davvero stellare per il ritorno di Elisa in tv a cui si aggiunge l'attore Edoardo Leo. Spazio anche a Rkomi con cui ha condiviso recentemente un brano. Le sorprese però potrebbero non finire qui. Il pubblico si prepara a rivivere la magia dei suoi concerti per un tour che è un vero e proprio spettacolo. Non resta che sintonizzarsi su Rai Due e seguire insieme all'artista due ore di musica davvero incredibili.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2023, Amadeus non può fare a meno di lui: tornerà il comico più amato d'Italia