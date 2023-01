Alex Belli Soleil Sorge e Delia Duran, il ritorno del triangolo più famoso del Gf Vip: cosa bolle in pentola?

Il triangolo amoroso più famoso del Grande Fratello Vip si riunisce: pace fatta o c'è qualcosa di più?

La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha avuto dei protagonisti assoluti. Si tratta di Soleil Sorge, attuale conduttrice del Grande Fratello Vip Party e Alex Belli. I due sono entrati nello stesso momento nella casa hanno subito legato. L'attore ha definito il suo rapporto con la Sorge una 'chimica artistica' ed inizialmente anche la moglie Delia Duran, nei vari salotti televisivi, sosteneva questa amicizia speciale del marito. Le cose hanno iniziato a prendere una piega diversa quando i due hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più.

Dopo il bacio che si sono scambiati durante l'interpretazione della Turandot, i due hanno iniziato a scambiarsi con sempre più frequenza effusioni. Ciò che è successo sotto le coperte ha iniziato a far preoccupare la moglie che è entrata in studio prima con un confronto con la Sorge e poi per scagliarsi contro il marito. Alex ha cercato di giustificarsi in tutti i modi ma quando Delia entra nuovamente nella casa per mettere fine al loro rapporto, decide di uscire dalla casa: Soleil, di tutta risposta, prende la valigia del Belli e la porge al suo compagno sostenendo di non esser stato mai vero e di aver sempre giocato.

Il ritorno del triangolo più famoso del Grande Fratello Vip: cosa succede tra Soleil, Alex e Delia?

Dopo le feste di Natale trascorse insieme a sua moglie, la stessa decide di mettere nuovamente in pausa il suo matrimonio e chiede ad Alfonso di entrare nella casa. Qui inizialmente si scaglia con Soleil anche se dopo un po' forse complice anche l'alcol, le due si sono baciate. Terminata l'esperienza Soleil ha eliminato dal suo Instagram quasi tutti gli account dei concorrenti con cui ha condiviso quest'esperienza: tra questi anche Alex e Delia che non hanno perso occasione per mandare frecciatine alla gieffina battezzando quel giorno come 'l'unfollow day'.

I due non si sono più rivolti parola e lo stesso Alex ha dichiarato di non aver nulla da chiarire con la Sorge anzi: nelle vesti di opinionista dice di trovarla perfetta. L'esperienza sulla poltrona di Sonia però si è conclusa per Soleil che è ritornata alla sua vita di sempre caratterizzata da numerosissimi viaggi. In questo momento si trova a Sharm e sono tantissimi gli utenti del web che hanno segnalato a Deianira Marzano e Amedeo Venza che la Sorge si trovava proprio dove in questo momento soggiornano anche Alex e la moglie Delia. Coincidenze? Bhe, una foto fa dubitare che non lo sia...

A Pubblicare lo scatto è Deianira Marzano che vede i tre protagonisti riuniti per la cena. Sembra quindi che non ci siano più dissapori tra gli ex concorrenti. Chissà se oltre ad aver chiarito hanno anche deciso di ricucire il loro rapporto e non solo. Del resto sappiamo che da Alex e Soleil possiamo aspettarci realmente di tutto!

