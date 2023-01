Oroscopo del Sud: la Luna è a favore di Pesci e Acquario

Buongiorno a tutti, è arrivato il momento dell'Oroscopo di oggi! Siete pronti per scoprire cosa vi attende nelle prossime ore? Il vostro intuito non vi deluderà e, con un po' di fortuna, potremmo portarvi qualche buona notizia. Ascoltate attentamente e vedrete che sorprese gradite avrete in serbo da parte degli astri.

Ariete

L'o di oggi per l'Ariete sarà abbastanza difficile, quindi consiglio di evitare problemi che possano portare ad una disputa. Forse sentirai la tentazione di lanciarti nell'azione, ma prenditi il tempo per riflettere prima di agire e scegli con cura le parole da dire. Avresti bisogno di solitudine ed è essenziale che tu faccia cose che la distendano come dedicarti a meditare o fare qualche attività creativa... Non è un momento esaltante ma non scoraggiarvi: troveremo ben presto nuovo slancio quando questa fase passerà.

Toro

I nativi del Toro oggi potranno contare sull'energia positiva di Venere nel loro segno! Giornata perfetta per esprimere le proprie capacità creative e relazionali. L'amore tornerà a fiorire nella vita dei nativi del Toro, regalando loro momenti magici grazie al sostegno della benevolenza divina. Avrai la possibilità di realizzare le tue aspirazioni con entusiasmo ed energia. E quando non sarai impegnato ad appagare i tuoi desideri più profondi, anche cercare divertimento e relax in compagnia di amici fidati riempirà la tua gioia!

Gemelli

Gemelli, oggi è un giorno in cui vi sentirete pieni di energia! Date sfogo a tutta la vostra creatività e al vostro intuito. Usate l'intuizione per sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno davanti a voi. Siate audaci nelle decisioni che prenderete, sapete cosa è meglio per voi stessi e sarete ricompensati con grandioso successo. La prosperità vi sorriderà se vi preparate a correre verso i risultati che desiderate. Oggi, godetevi ogni momento!

Cancro

Oggi per il Cancro la vita mostrerà tutte le sue sfumature positive. Il caos che può essere la norma in questo periodo sarà alleggerito da aria di tranquillità e di armonia. Approfitta della tua creatività oggi, lasciati ispirare dalle emozioni ad aggregarti con persone amiche in momenti ricchi di affetto. Ricorda che portando avanti i tuoi obiettivi con determinazione otterrai grande soddisfazione nelle cose che intraprenderai

Leone

Oggi per i nativi del segno zodiacale Leone sarà una giornata difficoltosa con frustrazioni, pressioni e delusioni. Ci saranno momenti di debolezza emotiva che influenzeranno anche la vostra capacità di gestire le situazioni professionali. Cercate di mantenere la calma invece che cedere all'ansia: prendete un momento per voi e riflettete su quello che conta veramente nella vostra vita in modo da evitare scelte sbagliate.

Vergine

Cari Vergine, oggi per voi le stelle sono brillanti! La fortuna vi accompagna in tutto ciò che chiedete. Saranno possibili opportunità al lavoro e nuove conoscenze piacevoli. Rafforzate i vostri legami interpersonali, portando positivezza nella vostra cerchia di amici ed appoggiate la creatività con un focus sulle idee innovative. D'altra parte non dimenticatevi di prendere cura di voi stessi, rilassandovi con yoga o meditazione. Lasciatevi guidare dal sorriso e sarà una giornata da ricordare!

Bilancia

Cari Bilance, è un meraviglioso giorno! Il vostro oroscopo dice che oggi sarete in perfetta armonia tra voi stessi e con l'ambiente che vi circonda. Sarete capaci di sentire le energie intorno a voi con forza ed entusiasmo, permettendovi di risolvere qualsiasi tipo di problema. Approfittate dell’energia disponibile quest’oggi per concludere tutti quei progetti e rendere omaggio alle persone che amate: passati insieme alcuni momenti indimenticabili.

Scorpione

Il cielo di oggi indica che il tuo segno zodiacale Scorpione potrebbe affrontare cambiamenti complessi e difficili. Le energie celesti possono portare un senso di incertezza, ma anche opportunità imprevedibili. Ricorda che in queste situazioni puoi contare sulla tua resistenza personale per superarle. Il viaggio può essere impegnativo, quindi non scoraggiarti, rimani centrato sulla fiducia in te stesso.

Sagittario

Oroscopo Sagittario, oggi noterai una sensazione di fiducia nel tuo futuro. Se stai programmando qualcosa di importante, l'atmosfera celeste promette che non dovrai far altro che iniziare e ricordare di essere sempre grato per tutto ciò che hai. Le opportunità saranno ovunque e queste energie ti aiuteranno a coltivarle per realizzare i tuoi sogni. Apri il tuo cuore all'amore, le persone che ammirano la tua forte volontà comprenderanno anche il resto.

Capricorno

Oggi, per i nati sotto il segno del Capricorno è un giorno speciale! Oltre al regalo della luce solare, c’è anche la buona volontà delle stelle ad aiutarvi. La Luna in Ariete porterà vitalità e grinta nella vostra routine quotidiana. Nutrite fiducia in voi stessi per superare gli ostacoli che incontrerete sul cammino! Attenzione alle situazioni di stallo in cui vi troverete: rimanetene calmi e perseverate fino alla fine e otterrete successo.

Acquario

Cari Acquario, oggi la Luna in opposizione vi ricorda di stare attenti a quello che dite e agli impegni che prendete. Una spesa improvvisa può creare tensione nella vostra vita finanziaria. Prendete le cose con calma e siate realistici nelle vostre aspettative. Spinte emotive possono farvi affrontare un litigio cliccante con qualcuno di voi caro, così tenete a mente di pensare prima di parlare. Se state attraversando un momento difficile, mostratevi gentili l'un l'altro e non abbiate paura delle necessarie riparazioni.

Pesci

Non è un periodo semplice per i Pesci, e potrebbe renderli particolarmente introspettivi. Questa luna metterà in evidenza alcune paure che racchiudono il vostro segno zodiacale: cercate di affrontarle con coraggio e difficoltà così da poter andare avanti. Gli impegni sul lavoro saranno notevoli e vi sentirete spesso sovraccarichi di responsabilità. Prendetevi del tempo per tranquillizzarvi, e abbiate fiducia nelle persone che vi amano: sapranno consigliarvi al meglio come trattare le situazioni più complesse.