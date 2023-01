Torna in tv l'iconico trio degli anni '90: Aldo, Giovanni e Giacomo fanno impazzire il web

Aldo Giovanni e Giacomo tornano in tv: la messa in onda di ieri sera 'Tre uomini e una gamba' fa impazzire gli utenti del web.

Tantissime sono le persone che ieri facendo zapping hanno deciso di guardare il film del 1997 'Tre uomini e una gamba' di Aldo, Giovanni e Giacomo in onda su Italia1. Alla fine dello scorso millennio, il gruppo comico era tra i più amati di sempre: tra cinema e teatro si sono affermati nel mondo dello spettacolo e della comicità. Ancora oggi, quando annunciano l'uscita di un nuovo film i tre riescono ad ottenere un discreto successo, forse complice anche il fatto che la risata, con loro, è garantita. Con la messa in onda della scorsa serata, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno conquistato anche il web. Tutti sono impazziti per il film che ha caratterizzato una delle decadi più amate di sempre.

Aldo, Giovanni e Giacomo conquistano il web: Twitter impazzisce per la messa in onda di 'Tre uomini e una gamba' su Italia1

La messa in onda su Italia1 del trio comico, ha dato modo a tutti i nostalgici degli anni '90 di commentare su Twitter le scene più divertenti del film.

Aldo, Giovanni e Giacomo non hanno solo conquistato gli ascolti 'battendosi' con 'Capitan Marvel' ma anche sul web l'hashtag è andato subito in tendenza. Tra i commenti più divertenti ci sono ovviamente le scene del film che, nonostante siano passati 26, restano nella storia della televisione italiana.

Adesso non posso nè scendere nè salire!

Nè scendere nè salire!

Rimango qua! STORIA DELLA TELEVISIONE ITALIANA ✈️ #treuominieunagamba pic.twitter.com/HLjaGKpefw — Annasgarlata (@anna_sgarlata01) January 8, 2023

Aldo, Giovanni e Giacomo sono dipendenti in un negozio di ferramenta: i primi due sono sposati con le figlie del proprietario mentre Giacomo è promesso sposo alla terza figlia interpretata dalla simpaticissima Luciana Littizzetto. I tre hanno il compito, a pochi giorni dal matrimonio, di portare al temutissimo suocero un'opera d'arte, per l'appunto una gamba. Il film che comprende anche diverse scenette comiche interpretate sempre dagli stessi attori, ha rappresentato il vero e proprio trampolino di lancio degli artisti.

Ieri il popolo del web ha commentato il film con divertentissime illustrazioni e meme. A Natale Aldo, Giovanni e Giacomo hanno, dopo due anni dal loro ultimo film, debuttato nuovamente con una nuova pellicola disponibile solo al cinema: Il Grande Giorno. Nonostante la novità, sembra che tutti i fan del trio comico sia ancora legato alle vecchie scene: 'Tre uomini e una gamba' è un film cult della cinema italiano.

