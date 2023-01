Alessia Marcuzzi scatena la nostalgia dei fan dopo la fake news: "Quante volte avete visto questo film?"

La conduttrice di Boomerissima ha condiviso uno scatto sui social che ha scatenato i fan: è questo il film più amato di sempre durante le vacanze di Natale.

Mentre Alessia Marcuzzi si prepara al debutto di Boomerissima su Rai Due non può fare a meno di condividere uno scatto sui social che ha scatenato i fan. Protagonista è il film L'amore non va in vacanza, pellicola americana con Cameron Diaz e moltissimi altri attori di successo. Il film ha debuttato nel 2006 e da quel momento è stato impossibile resistergli. Sembra proprio che tra i primi fan della pellicola ci sia la conduttrice romana che come milioni di persone non può fare a meno di guardarlo soprattutto in inverno.

L'amore non va in vacanza è diventato un grande classico e i suoi protagonisti hanno contribuito al suo successo. Due giovani donne decidono di scambiare le proprie case in occasione del Natale. Cambiare aria per qualche settimana gli farà bene ma nessuno avrebbe mai immaginato che la loro vita sarebbe stata stravolta. Comincia così una delle storie più romantiche di sempre che vale la pena guardare. Non tutti sanno però che una fake news ha illuso i telespettatori qualche tempo fa. Ecco cos'è successo davvero e perchè la Marcuzzi ha scatenato la nostalgia dei fan.

L'amore non va in vacanza e la bufala sul sequel: cos'è successo davvero

La Marcuzzi qualche giorno fa ha pubblicato questo post su Instagram chiedendo ai suoi follower quante volte avessero visto la pellicola super romantica ambientata in America. La risposta dei fan è ovviamente quella di non averne mai abbastanza del film. Ogni anno infatti questo titolo rientra tra i grandi classici da guardare in inverno. Nei commenti del post della Marcuzzi esplode però la polemica su una bufala che riguarda proprio il film con Cameron Diaz.

Solo qualche mese fa si era diffusa la notizia che gli sceneggiatori fossero pronti a proporre L'amore non va in vacanza 2 con gli stessi attori del film e con un sequel da non perdere. In un attimo il mondo intero è esploso di gioia alla notizia fino a quando non si è avuta la certezza che fosse completamente falsa. Anche Kate Winslet ha confessato che non le è mai arrivata alcuna comunicazione rispetto al secondo film e anche gli altri attori hanno dichiarato lo stesso. A quanto pare era tutta una montatura. L'unica cosa da fare è dunque quella di goderci la pellicola del 2006 e continuare a sognare con una delle commedie romantiche più belle al mondo.

