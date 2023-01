Michelle Hunziker, la sua bottiglia di vino preferita in montagna: etichetta e prezzo

In queste settimane Michelle Hunziker ha mostrato gli scatti del suo soggiorno in montagna: ecco la sua bottiglia di vino preferita e quanto costa.

La conduttrice svizzera è tra i volti più amati del mondo della televisione italiana e anche dei social network. Michelle racconta ogni giorni su Instagram le sue giornate e di certo non mancano momenti di relax come quello vissuto in montagna in queste vacanze natalizie. Protagonista del suo soggiorno è certamente lo sci, grande passione che condivide con un'amica speciale. Al contrario di quello che si vociferava settimane fa la sua amicizia con Serena Autieri va a gonfie vele e insieme hanno trascorso alcuni giorni di relax tra buon cibo e sciate in montagna.

In uno dei suoi tanti pomeriggi tra la neve le due conduttrici si sono riposate in uno dei tanti rifugi che si trovano sulla strada e la Hunziker ha mostrato una bottiglia di vino. Michelle oltre al mondo del benessere è amante anche della buona cucina e di un buon bicchiere di vino come ha dichiarato diverse volte nelle sue interviste. Scopriamo quanto costa il vino mostrato dalla Hunziker con tanto di etichetta. Un ottimo modo per concludere le feste al meglio o per organizzare un momento di relax tra amici.

Il Riesling Smaragd Weingut Knoll Wachau: ecco la bottiglia mostrata da Michelle Hunziker sui social

Siamo in Austria esattamente al confine con il Nord Italia è qui che nasce il vino mostrato da Michelle Hunziker in uno dei suoi tanti pranzi in montagna insieme a Serena Autieri, compagna di sci e di momenti indimenticabili. L'annata scelta dalla Hunziker è quella del 2018, scopriamo le caratteristiche di questa bottiglia e soprattutto il suo costo.

Questo vino bianco si presenta color giallo paglierino e ciò che non passa inosservato è sicuramente il suo profumo. All'olfatto infatti possiamo sin da subito percepire la buccia d'arancia, un odore fresco e ideale da accompagnare alle pietanze. Il gusto è molto persistente e continua a lasciare quel sapore agrumato di cui non potremmo fare più a meno.

Il costo della bottiglia si aggira intorno ai 43 euro ed è possibile ordinarla anche online. Non è però difficile trovare questo gioiellino anche in Italia in enoteche ben fornite. Ancora una volta l'Austria regala annate davvero uniche che proprio nei luoghi visitati dalla Hunziker per le vacanze restano le preferite dai turisti.

