Da Aurora Ramazzotti ai Ferragni, quanto costano le terme dei vip? Tutti i prezzi

Quanto costano le terme più amate dai vip italiani? Ecco il prezzo per un giorno di relax nella fantastica cornice di Bormio.

Dalla famiglia Ferragni fino ad Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, le terme di Bormio sono tra le più amate dei vip. Recentemente anche Valentina Vignali si è dedicata alcuni giorni di relax proprio nella stessa location che a quanto pare è diventata una tappa fissa per i volti noti del mondo dello spettacolo italiano. In inverno c'è chi sceglie le spiagge esotiche oltreoceano ma anche chi preferisce la montagna. Insieme alla passione dello sci è possibile soggiornare in alcune delle terme più belle del Paese per vivere un'esperienza davvero unica.

In molti si chiedono quanto costi alloggiare in questi luoghi ricchi di eleganza, silenzio e benessere. Regalarsi un soggiorno del genere è un atto di grande generosità per il proprio corpo. Questi luoghi infatti offrono un'armonia davvero unica ma anche pace dei sensi e la possibilità di rilassarsi senza pensieri. Sembra proprio quello che è successo a Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e Tommaso Zorzi che hanno deciso di trascorrere il Capodanno proprio a Bormio. Scopriamo dunque quanto costa un momento di relax alle QC Terme amatissime dai vip italiani e non solo.

Quanto costano le terme più amate dai vip italiani a Bormio? I prezzi vi stupiranno

In foto possiamo ammirare Tommaso Zorzi intento a rilassarsi con un panorama davvero unico. Anche la famiglia Ferragni adora alloggiare in questo luogo come dimostrano gli scatti di Francesca Ferragni in compagnia di sua madre qualche settimana fa.

I costi per una giornata alle terme dipendono ovviamente dai pacchetti scelti. Un esempio per una classica giornata di gennaio è il percorso benessere di 5 ore che ha il costo di 69 euro a persona. A questo si aggiunge poi il pacchetto per un'intera giornata alle terme senza alcun limite di tempo che costa 78 euro a persona. Possiamo poi scegliere anche il percorso serale al prezzo di 66 euro a persona e infine l'entrata sotto le stelle a partire dalle 19:00 a 60 euro a persona. Insomma i prezzi sono al pari di altre strutture e ovviamente i costi aumentano se preferiamo alloggiare nelle camere messe a disposizioni dalle terme.

