Riconoscete questo bambino? È un attore famosissimo: oggi è al cinema con Luca Argentero

Chi è il bambino in questa fotografia? Nessuno ci crederà ma è uno degli attori più amati in assoluto che oggi è nelle sale con l'amico Luca Argentero.

Il bambino che vedete in foto è uno degli artisti più amati del cinema italiano che proprio oggi è nelle sale con il suo ultimo ruolo da protagonista. Amico di vecchia data di Luca Argentero, l'attore non ha mai nascosto la grande amicizia che li unisce oltre che il talento. Oltre che un fuoriclasse sul grande schermo è anche un bravissimo musicista ma è nel mondo del cinema che ha vinto moltissimi premi.

L'attore ha collezionato un Nastro D'Argento e diverse candidature ai David di Donatello. Si tratta ovviamente di Stefano Fresi che il pubblico continua ad amare in ogni ruolo. Solo pochissimi giorni fa l'artista è stato ospite dello studio di Oggi è un altro Giorno di Serena Bortone insieme alla sua compagna nella vita e anche in scena. In questa foto era solo un bambino ma cos'è che lo unisce al collega Luca Argentero? Sicuramente il loro nuovo film che è uno dei titoli più attesi della stagione invernale.

Stefano Fresi e Luca Argentero insieme nel nuovo film: impossibile resistere

Non tutti ricordano che l'amicizia di Stefano e Luca è stata resa nota proprio su Rai Uno dalla collega Serena Rossi. Qualche anno fa infatti il protagonista di Doc nelle tue mani si è seduto sulla famosa sedia di Canzone Segreta e ha assistito all'arrivo di molti affetti a lui cari. Tra questi, oltre alla moglie Cristina, c'era proprio Stefano che oggi è uno degli attori più amati e stimati del cinema italiano.

I Migliori Giorni è l'ultimo film che li vede protagonisti insieme e a cui hanno partecipato moltissimi altri colleghi amici. Non mancano all'appello Claudia Gerini, Edoardo Leo, Max Tortora e moltissimi altri protagonisti del cinema italiano. Non resta che correre di nuovo in sala e guardare l'ultimo gioiellino di Fresi che continua a stupire nella speranza di ritornare sempre più spesso al cinema ad ammirare la sua arte in compagnia di grandi amici e colleghi.

LEGGI ANCHE>>>Il Re Leone, le voci di Simba e Nala sono di due cantanti famosissimi: Guarda il Video