Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales lontani dall'Italia: "Vi consigliamo di venire qui"

La coppia più amata della fiction italiana consiglia un viaggio speciale in Europa: ecco quale meta hanno scelto Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

Il 2022 è stato un anno ricco di emozioni per Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales che hanno deciso di cominciare il 2023 nel migliore dei modi. L'attore è diventato il protagonista di Don Matteo 13 ereditando il ruolo di Terence Hill ma soprattutto collezionando ascolti incredibili nella prima serata di Rai Uno. Rocío Muñoz Morales è stata invece eletta come madrina del Festival del cinema di Venezia e ha inaugurato una stagione davvero unica. Insomma la coppia non smette di collezionare grandi successi ma scopriamo qual è il consiglio per un viaggio da fare almeno una volta nella vita.

L'attrice è originaria della Spagna ma vive in Italia da moltissimi anni. La sua carriera ha spiccato il volo nel cinema italiano grazie al suo talento. Durante questo percorso Rocìo ha incontrato Raoul e da quel momenti i due non si sono più lasciati. Per inaugurare l'anno la coppia è ritornata nella città natale dell'attrice che ha deciso di lasciare un invito a tutti i suoi follower.

Rocío Muñoz Morales: "Vi consiglio di visitarla"

Su Instagram sono apparsi gli scatti si Raoul Bova e Rocìo nella meravigliosa città di Madrid. L'attrice è infatti originaria della Capitale della Spagna e ha dedicato un lungo post a questo luogo con tanto di foto che ritraggono la vacanza insieme al suo compagno. La coppia sembra più felice che mai e l'attrice ha deciso di consigliare a tutti la visita in città.

Con una serie di aggettivi la Morales descrive la capitale spagnola in cui è nata che è in grado di regalarle grandi emozioni. Il consiglio è quello di visitarla almeno una volta nella vita, scrive Rocìo mostrando le foto insieme al suo Raoul. I costi per visitare Madrid sono per altro accessibili e anche i voli low cost sono facilissimi da trovare in partenza dall'Italia.

La città è bellissima in qualsiasi stagione dell'anno e sembra proprio che il prossimo viaggio in Europa non possa non vederla protagonista assoluta. Intanto il pubblico attende il ritorno dei due attori in Italia per rivederli presto sul set.

LEGGI ANCHE>>>Lorella Cuccarini ammette l'amara verità su Heather Parisi: "Mi ha fatto sorridere"