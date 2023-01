I film più visti al cinema in Italia nel 2022, spunta una verità dolorosissima: "È assurdo"

Quali sono i film con più incassi del 2022? I dati lasciano l'amaro in bocca, ecco la classifica che rivela tutta la verità.

Dopo l'avvento disastroso della pandemia, nel 2022 il mondo del cinema sembra raccogliere i pezzi dei mesi di chiusura. Molte sale italiane hanno salutato il pubblico per motivi di natura economica e sempre più spettatori facevano fatica ad entrare al cinema per paura di contrarre il virus. Dopo l'addio alle mascherine e alla capienza dimezzata le sale sono tornate a ospitare il pubblico per prime visioni, presentazioni e pellicole da ogni angolo del mondo.

Qual è il film più visto del 2022? Il nuovo anno è alle porte come sempre è tempo di stime su ciò che è accaduto durante questi 12 mesi. Il risultato della classifica finale dei film che hanno incassato di più in Italia quest'anno fa riflettere e allo stesso tempo stupisce. Scopriamo quali sono i primi 10 titoli che hanno scatenato il pubblico delle sale nel 2022.

La classifica dei film che hanno incassato di più nel 2022: provengono tutti dallo stesso Paese.

Nel 2022 gli italiani hanno preferito 10 film tra tutti quelli trasmessi nelle sale e indovinate un po'? Sono tutte pellicole firmate USA. Al primo posto troviamo Minions: come Gru diventa cattivissimo, risulta il film che più ha incassato nella nostra penisola quest'anno. Al secondo posto c'è Doctor Strange - Nel multiverso della follia, capolavoro Marvel parecchio atteso dal pubblico quest'anno. Al terzo posto l'immancabile Tom Cruise con Top Gun: Maverick. Quarto posto ancora per la Marvel con il nuovo film di Thor mentre al quinto posto arriva The Batman.

Sesto posto per il recente debutto di Avatar - La via dell'acqua e settimo posto per Animali Fantastici - I segreti di Silente. All'ottavo posto troviamo Black Panter Wakanda Forever firmato ancora dalla Marvel e al nono posto Jurassic World. A chiudere la classifica è Uncharted. Queste le dieci pellicole che hanno riportato gli italiani al cinema più di tutte.

Notiamo sin da subito che i film citati sono tutte produzioni degli Stati Uniti che nel mondo della filmologia governano ormai da anni grazie agli effetti speciali e non solo. Tra i primi 10 in Italia non spicca neanche un film italiano, cosa significa? Ancora una volta la preferenza degli italiani è per pellicole straniere che si dimostrano completamente diverse dalle produzioni nazionali. Il prossimo anno andrà meglio? Lo scopriremo tra 12 mesi.

