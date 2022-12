The Mask, le divertenti curiosità che non sapevi sul film cult con protagonista Jim Carrey

E' uno dei film che più abbiamo amato dai bambini, merito, probabilmente, della pazzesca performance del protagonista Jim Carrey. Stiamo parlando di 'The Mask', pellicola cult di cui vi sveliamo qualche divertente curiosità

'Ssspumeggiante!'. Chi di noi non ha mai pronunciato questa parola da bambino, imitando l'eroe dal viso verde acido? 'The Mask' può essere annoverato senza ombra di dubbio tra i film più divertenti mai realizzati, una pellicola che fa ridere a crepapelle non solo i bambini, ma anche (e probabilmente di più) gli adulti. Merito dell'interpretazione iconica del talentuosissimo protagonista del film, diretto da Chuck Russell: stiamo parlando di Jim Carrey, che in questa pellicola ha portato la sua comicità a livelli davvero alti.

Il film è uscito nel lontano 1994, eppure resta un classico intramontabile da guardare ogni volta che lo si 'acchiappa' in tv: impossibile cambiare canale. Tratto da un omonimo fumetto pubblicato nel 1989, 'The Mask' registrò un vero e proprio record d'incassi, facendo guadagnare alla produzione del film 119 milioni di dollari a livello nazionale e oltre 350 milioni di dollari in tutto il mondo.

E per un film tanto divertente, altrettanto esilaranti sono le curiosità legate alla sua realizzazione. Che hanno, come tutti forse si aspettavano, come protagonista sempre Jim Carrey.

'The Mask', le improvvisazioni di Jim Carrey hanno reso il film un classico intramontabile

Partiamo proprio dalla parola che abbiamo scelto in apertura di questo articolo: 'Spumeggiante'. In pochi sanno che in realtà il doppiatore della pellicola pronunciava un'altra parola, e cioè 'sfumeggiante'. Una inventata traduzione italiana, cioè, del sostantivo 'smoking'. Praticamente tutti, però, hanno inteso male. Ed è così che 'spumeggiante' è diventata ufficialmente la parola che da noi meglio ricorda 'The Mask'.

Un'altra curiosità è legata al costume di scena di The Mask. Ricordate i dentoni esagerati esibiti dal protagonista in smoking giallo? Questi divertentissimi accessori di scena erano stati pensati, in un primo momento, solo per le scene in cui l'attore, Carrey, non parlava. Era difficile, infatti, scandire le parole con quella dentatura sproporzionata. Tuttavia, anche in questo caso tutto il talento camaleontico di Jim Carrey si rivelò: l'attore (protagonista di tante altre pellicole cult come 'Truman Show' ed 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'), imparò in breve tempo a parlare anche con quei dentoni. Il che rese le scene ancora più divertenti di quanto gli sceneggiatori avevano previsto.

