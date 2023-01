Qual è il cibo preferito dagli italiani? La classifica completa lascia a bocca aperta

Il cibo è tra le passioni degli italiani che regnano in fatto di cucina: qual è la pietanza più amata in assoluto. Ecco la classifica completa.

Recentemente la cucina italiana è stata eletta ancora una volta come migliore del mondo lasciando francesi e spagnoli in basso confermando la sua supremazia. Non è un caso infatti che in ogni angolo del mondo ci sia un ristorante italiano pronto a portare la tradizione culinaria dello stivale in giro per il mondo. Non sempre le ricette vengono rispettate alla perfezione ma chi dice che in Italia si mangia bene in qualsiasi luogo ha ragione.

Le tradizioni regionali sono all'ordine del giorno ma in tanti si chiedono, qual è il cibo più amato? La lotta è aperta e a scontrarsi sono i colossi della nostra cucina amatissimi non solo dai turisti ma dagli stessi italiani che guardano con scetticismo altre cucine. Ecco la classifica dei cibi più amati, al primo posto c'è la regina che non intente abbassare la guardia.

La classifica dei cibi più amati in Italia: è sempre lei a vincere

Cominciamo dal primo posto che è facile immaginare considerando la fama mondiale e soprattutto la bontà. In testa c'è la pizza con le sue tradizioni antiche e i tantissimi gusti in cui è rivisitata. La classica è la margherita ma in qualsiasi modo si prepari resta il cibo prediletto dagli abitanti della penisola e anche dai turisti che arrivano per visitarla. Al secondo posto c'è la pasta, altro alimento cardine della nostra cucina che viene preparata nei modi più fantasiosi. Segue il pesce con la sua frittura o i famosi crudi tipici delle località di mare. Arrivano i dolci, vera chicca della tradizione italiana e solo in seguito la carne rossa.

Il sesto posto è occupato da frutta e verdura da cui nascono i famosi contorni per poi arrivare ai formaggi. In moltissime regioni questi sono tipici della tradizione accompagnati dai salumi e dall'olio extravergine d'oliva che troviamo rispettivamente all'ottavo e al nono posto. Chiude la classifica la carne bianca, più tenera, leggera e pregiata ma protagonista di moltissime ricette gustose. Come possiamo vedere le sorprese non mancano ma anche la tradizione si conferma una garanzia per l'alimentazione all'italiana che è tra le migliori al mondo.

