Che tempo fa oggi a Napoli e Salerno? La parola agli esperti

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli si prevede un clima di pioggia moderata a intensità forte con umidità del 90%, temperatura media di 14.31°, temperatura minima 12.88° e temperatura massima 15.19°, vento di velocità pari a 12.82km/h ed un'alta percentuale di nuvolosità, pari al 100%. In base a questo meteo oggi a Napoli si prevede pioggia moderata ad intensità forte, con tassi elevati di umidità, una temperatura media intorno ai 14°, temperatura minima 12.88° e massima 15.19°, vento con velocità pari a circa 13km/h ed un'altissima copertura nuvolosa. Oggi non sono indicate grandi attività all'aperto ma potresti decidere di fare una passeggiata/corsa nell'area immediatamente vicina al tuo domicilio o dedicarti ad attività indoor: guardare un film, cucinare qualcosa di speciale oppure sfogliare le tue riviste preferite!

Avellino

A Avellino oggi c'è un clima di pioggia con intensità forte. L'umidità è del 94%. La temperatura media si aggira intorno ai 11.41°C, mentre la minima scende fino a 8.93°C e la massima sfiora i 11.7°C. La velocità del vento raggiunge i 6.84km/h ed il cielo è completamente nuvoloso al 100%. Con un meteo piuttosto grigio come questo, la cosa migliore da fare oggi è stare al calduccio e al sicuro in casa. Si può anche approfittare della mattina per riposare e magari leggere un buon libro, oppure guardare qualche film. Se si preferisce essere attivi si possono far delle attività in casa come cucinare o fare delle pulizie. Oppure si può ascoltare della musica o andare su internet a navigarci. Insomma con un giorno così piovoso in casa c'è tanto divertimento!

Caserta

A Caserta oggi è previsto un clima piovoso, con pioggia intensa. L'umidità è al 94%, mentre la temperatura media è di 13,14°C , con minimo di 10,35°C e massimo di 13,52°C. La velocità del vento è 8.02km/h ed il cielo sarà coperto al 100% da nuvole. In base al meteo, oggi a Caserta potresti fare varie attività indoor come leggere un libro, guardare un film o tenerti informato sugli ultimi sviluppi. Potresti anche ascoltare musica e partecipare a qualche sessione di yoga o meditazione per rimanere in forma fisica e mentale. Se ami l'aria fresca, puoi sempre fare una lunga passeggiata nella natura con il cappotto adatto.

Salerno

Per la città di Salerno si prevede un clima piovoso con pioggia intensa. L'umidità è al 94%, con temperatura media di 8,55°C. La temperatura minima sarà 6,48°C, mentre quella massima 9,4°C. La velocità del vento sarà pari a 6,99 km/h con una copertura nuvolosa al 100%. In base al meteo previsto per Salerno, oggi sono consigliate attività all'interno o riparate da un luogo asciutto, come leggere un libro, guardare film o partecipare a qualsiasi gioco che si può fare in casa. Si possono inoltre partecipare a eventi online, fare shopping online o semplicemente rilassarsi con una tazza di tè fumante.

Benevento

Gli abitanti di Benevento sono esposti a un clima di pioggia forte con precipitazioni intense. L'umidità è del 93%, la temperatura media è 11,83 ° C, la minima registrata è 7,56 ° C e la massima 11,9 ° C. Il vento soffia a una velocità costante di 7,59 km / h e il cielo è totalmente nuvoloso. In base a questo meteo si consiglia di non uscire all'esterno, perché ci sono forti precipitazioni e cielo coperto. Se hai bisogno di qualcosa puoi fare delle piccole spese al supermercato o prendere un taxi o un mezzo pubblico. Puoi anche approfittare della situazione ed avere rilassanti momenti di riposo in casa guardando i tuoi film preferiti o leggendo un libro.

Paeestum

Paestum offre oggi un clima di pioggia con un'intensità elevata. L'umidità è al 90%, la temperatura media si aggira intorno ai 12,82°C, con minima di 11,85°C e massima di 14,85°C. La velocità del vento ammonta a 11,35km/h mentre la copertura nuvolosa è estesa al 100%. In base a questo meteo, la giornata di oggi in Paestum sarà piuttosto insidiosa: ci sarà un'alta umidità (90%) e una piogge con intensità elevata. La temperatura media si aggirerà intorno a 12,82°C, con massima di 14,85°C e minimo 11,85°C. La velocità del vento raggiungerà i 11,35 km/h ed il cielo saranno coperto per l’intera giornata al 100%. Quindi, oggi non è propriamente il giorno ideale per fare molte attività all'aria aperta come passeggiate o sport ma niente vieta un po' di relax in casa accanto al fuoco!