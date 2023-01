Sal Bae, quanto costa farsi servire la carne al tavolo da lui? Il prezzo è assurdo

L'imprenditore turco finisce ancora nella bufera: ecco quanto costa farsi servire la carne al tavolo da lui. La cifra è pazzesca.

Recentemente l'imprenditore turco Salt Bae è finito sotto i riflettori non solo per i costi elevatissimi dei suoi locali in giro per il mondo. A stupire il web è stata la reazione di Messi in occasione della vittoria dei Mondiali dell'Argentina dove l'imprenditore si è mostrato parecchio insistente nei confronti del campione del mondo. L'atteggiamento di Messi è subito saltato agli occhi dei social e Bae è finito nel mirino di molti haters.

A far discutere è però una notizia ancor più recente che riguarda il suo locale. Un gruppo di persone ha deciso di cenare nel suo ristorante e di pagare un servizio al tavolo speciale. Bae offre l'opportunità ai suoi clienti di poter essere serviti da lui. Si tratta del momento in cui la carne arriva al tavolo e l'imprenditore mette in atto il gesto con cui è diventato celebre. Il famoso gesto del sale sulla carne è il marchio di fabbrica dell'imprenditore ma quanto costa averlo al tavolo? La cifra vi lascerà senza parole.

Quanto costa essere serviti da Salt Bae? La cifra è davvero assurda

In molti lo considerano il re della carne che grazie ai social è riuscito a svoltare la sua carriera. I suoi locali sono sempre pieni e Salt Bae è diventato celebre per il famoso gesto del sale sulla carne. La polemica sui costi di questo servizio è nata dopo che alcuni clienti hanno filmato l'imprenditore che arrivava al tavolo mentre era al telefono. Nessun cenno di benvenuto per i suoi clienti ma solo un gesto meccanico a cui è ormai abituato.

Il video ha creato parecchio scalpore sui social network proprio perchè l'imprenditore era al telefono. In tanti si sono chiesti quanto costa essere serviti da lui al tavolo. La cifra è di ben 600 euro oltre ovviamente ai costi da capogiro del menù che sono davvero altissimi. C'è infatti chi paga il cibo e anche il servizio da parte dell'imprenditore in persona, peccato che qualche volta stia al telefono. Il web si è scatenato contro di lui e non solo per la pressione a Messi ma anche per i prezzi decisamente troppo alti del suo locale.

LEGGI ANCHE>>>Cristiano Ronaldo e Giorgina Rodriguez in crisi: tutta colpa di una famosa giornalista