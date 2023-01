Sonia Bruganelli: abbiamo realmente sentito la sua assenza al Grande Fratello Vip?

Sonia Bruganelli per le vacanze Natalizie si é persa alcuni appuntamenti al Grande Fratello: il pubblico ha sentito la sua mancanza?

Non doveva neanche essere presente in questa nuova edizione eppure eccola ancora seduta sull'ambitissima poltrona. Dopo l’esperienza vissuta con Adriana Volpe, Sonia aveva deciso si prendersi una pausa. Sosteneva di sognarsi ancora chi rendere immune e non era pronta ad affrontare dopo pochi mesi una nuova edizione del programma. Qualcosa sembra essere cambiato complice forse anche il fatto che al suo fianco non ci sarebbe stata la Volpe ma la cantante Orietta Berti. Sonia accetta nuovamente la sfida e in sole poche puntate si confermata un’ottima osservatrice. Il suo dente avvelenato e la sua lingua pungente sono il segreto del suo successo. Sonia ha dimostrato di meritare il posto su quella poltrona ma per un periodo in cui non ha potuto presenziare abbiamo avuto due ospiti d’eccezione.

Per le vacanze di Sonia il programma non poteva di certo fermarsi. Ecco perché al suo posto in studio arrivano Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, opinionisti del Grande Fratello Vip Party.

Sonia Bruganelli sostituita da Soleil e Pierpaolo: pro e contro della sua assenza in studio

Soleil e Pierpaolo conoscono molto bene come nascono e si svolgono alcune dinamiche nella casa essendo stati loro stessi due concorrenti nelle scorse edizioni. I due inoltre sembrano avere una grandissima affinità. Sono molto complici e soprattutto, non hanno paura di confrontarsi con i concorrenti. Grazie alla loro presenza dobbiamo ammettere di aver sentito poco la mancanza di Sonia. Orietta da sola non avrebbe mai potuto sostenere due puntate essendo spesso sconnessa da tutto e da tutti

I due sono stati un perfetto ‘tappa buchi’ e molti li rivorrebbero il prossimo anno in studio ma sicuramente non al posto di Sonia! La Bruganelli in meno di 10 minuti lunedì scorso ha steso tutti i concorrenti che a suo avviso hanno comportamenti ipocriti nella casa. Si scaglia contro Luca Onestini lanciando anche una velata frecciatina: “Io non sono una tua ex” lasciando intendere che ciò che dice non è compromesso da vecchi dissapori e di non potersi aggrappare ad una scusa esattamente come ha fatto con le ciritiche mosse dalla sua sostituta Soleil. Sonia è l’opinionista che il GF si merita: schietta, sincera ed onesta Soleil e Pierpaolo possono sopperire ma non sostituire la spumeggiante Bruganelli.

