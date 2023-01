Oroscopo della sera periodaccio per Pesci e Acquario

Ciao a tutti! E' tempo di scoprire l'oroscopo per questa sera! Credete ancora nei segreti delle stelle? A quanto pare, le loro energie sono più influenti di quello che pensavamo. Siamo pronti a scoprire i messaggi ed i suggerimenti celati nell'universo e cosa hanno da riservarci le nostre stelle per questa notte? Scopriamolo insieme tra pochi istanti...

Ariete

Non sarà una serata facile per tutti gli amici Ariete. Sei pronto ad affrontare sfide emotive ed esistenziali, dalle quali forse dovrai prendere le distanze in questo momento. Ci sono situazioni che devono essere affrontate con grande cautela e perspicacia, serve una mente lucida e capace di trarre i giusti dubbi da tutto ciò che stai passando. Di fronte a molti fallimenti e delusione sforzati di avere più fiducia in te stesso. Abbi il coraggio di superare ognuna delle tue paure ed emozioni, non temere ... solo se armato della tua forza riuscirai a guardare al futuro con la gioia di sempre!

Toro

Questa sera il Toro avrà grandi possibilità di uscire con successo da situazioni complesse. Sii ottimista e sfrutta al meglio le tue risorse, non temere di mostrare intraprendenza ed energia. Usala come alleata per realizzare quello che desideri!

Gemelli

Cari Gemelli, nella serata di questa domenica attenti perchè le cose stanno per andare a gonfie vele! I pianeti vi sostengono e possono aiutarvi a raggiungere obiettivi che tenevate da tempo nel cassetto. Tuttavia, preparatevi anche ad affrontare un lieve calo del vostro "buon umore" nella giornata: non preoccupatevi però, sarà solo momentaneo! La vostra amabile personalità saprà venirne fuori più swlvente di prima!

Cancro

Non saranno previste grandi soddisfazioni per il Cancro stasera. Nonostante la tua solita abilità nel prevedere e superare le avversità, dovrai mettere da parte i tuoi buoni propositi. Ci saranno solo impegni e obblighi da affrontare, cosa che abbatterà il tuo morale già di per sé fragile. Cerca di mantenere sempre alto l'umore per non demoralizzarti troppo!

Leone

Sei pronto a goderti la serata! Gli astri si preparano ad accoglierti con vibrazioni di suscettibilità. Usa il tuo senso dell'umorismo e delle opportunità per sfruttare questa miscela in modo creativo. Il Giove nel tuo segno aumenterà la tua intraprendenza fin dall'inizio della serata, insieme alla tua capacità di vedere le possibili soluzioni. Sbloccare il recesso interiore sarà anche qualcosa che otterrai stasera e più in generale un sentimento di previsione è cosa certa: hai un futuro luminoso ed è tempo di dire arrivederci alle vecchie idee nozionistiche.

Vergine

Cari amici della Vergine, questa sera affronterete delle sfide legate a problematiche che credevate essere risolte. Santificatevi con l'acqua e preparatevi ad affrontare i vostri demoni interiori. Per evitare interruzioni impreviste nella vostra routine abituale, organizzatevi in modo da rimanere concentrati su ciò che è prioritario. Ricordate di mettere sempre la vostra persona al primo posto, per garantirvi un po’ di ristoro ed equilibrio.

Bilancia

La Luna entrava nel segno dei Gemelli stanotte, portandoti un po' di confusione mentale. Presta attenzione ai tuoi sentimenti e alle tue intuizioni; potrebbero indicarti la strada giusta. Riconosci quando hai bisogno di uscire dalla tua zona di comfort per vedere le cose da altri punti di vista - questo potrebbe rivelarsi più prezioso che mai. A causa anche della presenza del Sole nello Scorpione, oggi devi guardarti dagli schemi mentalmente illusori e irrazionalmente pessimisti. Cerca di affrontare tutte le difficoltà con coraggio!

Scorpione

Questa serata sarà non così positiva per il segno Scorpione. La Luna Nuova vi suggerisce di riflettere su questioni difficili e di confrontarvi con i vostri sentimenti più profondi. Non sforzatevi di capire tutto oggi, ma solo di arrivare a un primo passo. Potrebbe essere necessario prendersi del tempo da soli e fare qualcosa che la distragga dai problemi in cui si sta trovando coinvolto. Usate quest'inizio della settimana per pensare a come affrontare le sfide che potrebbero presentarsi.

Sagittario

Brillante serata per i Sagittario, cari amici! Siate pronti a stupire e divertirvi con la vostra positività contagiosa. Le buone notizie vi attendono intorno ad ogni angolo, quindi approssimate con fiducia al futuro! Auscultate le intuizioni che arrivano e godetevi a pieno momenti diuno spirito libero e spensierato. Buona fortuna a tutti voi!

Capricorno

Oggi, passioni inaspettate sono abbondanti per i Capricorno! È un'ottima occasione per imparare a divertirsi e lasciarsi andare, sprigionando nuove energie positive che saranno estremamente utili nel prossimo periodo. Qualcosa di eccitante si sta preparando nell'aria! Sorridete al destino e godetevi le opportunità grati agli stimoli che vi arriveranno.

Acquario

Questa sera l'oroscopo dell’Acquario è segnato da un clima di incertezza. Cercate la calma e non prendete decisioni affrettate o elevate aspettative. Qualsiasi cosa facciate, fatelo con cautela, per evitare rimpianti in futuro. Rimandate le questioni che riguardano i rapporti all’indomani, quando avrete più chiaro il quadro.

Pesci

Cari Pesci, nel profondo del vostro essere sapete che siete più forti di quanto crediate. La fiducia in voi stessi sarà ricompensata nella prossima settimana quando un'opportunità vi farà guadagnare visibilità. Approfittate di ogni possibile occasione per mostrare il vostro valore e non abbiate timore di rischiare! L'universo è dalla vostra parte ed è pronto ad aiutarvi insieme alla forza della vostra fede e perseveranza.