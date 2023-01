Clizia Incorvaia manda una frecciatina ad Edoardo Tavassi parlando di femminilità

Clizia Incorvaia pubblica un post mandando una frecciatina al suo 'cognatino' Edoardo Tavassi.

Clizia Incorvaia da quando la sorella Micol è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha dichiarato che non si sarebbe intromessa nel percorso della sorella. La donna è intervenuta solo e soltanto all'inizio del suo ingresso quando tutti avevano isolato la sua sorellina e trovavano ogni scusa per poterla attaccare ed offendere. L'unica volta che ha avuto modo di confrontarsi con la sorella ha anche suggerito alla piccola Micol di tenersi stretta a Tavassi. Suggerimento che è stato preso alla lettera visto che tra i due sembra essere scoccata la passione.

I gieffini si sono avvicinati sempre di più ma proprio nella notte di Capodanno, un commento di Tavassi ha fatto infuriare la sorella si Clizia. Tutto riguardava la sua femminilità, tasto attualmente dolente per Micol che in puntata lunedì ha dichiarato che vede molte ragazze nella casa risultare molto più femminili di lei. Un discorso che ha fatto infuriare Clizia che ha subito perdonato Tavassi anche se papà Totò ha voluto chiarire il tutto. In puntata con gli occhi colmi di lacrime ha chiesto al romano di trattare bene il suo gioiello più prezioso. Clizia invece è stata un po' dura con Edoardo soprattutto a causa di alcuni comportamenti di complicità con la Murgia alle spalle di Micol.

Frecciatina ad Edoardo Tavassi: il post di Clizia Incorvaia parla chiaro

Clizia è rientrata nella casa per proteggere e difendere sua sorella ma alla fine l'ha tranquillizzata. Micol non mette in dubbio l'interesse si Tavassi e durante i loro momenti di intimità dice che lo stesso la fa sentire speciale e la riempie di complimenti. Parole che sembrano tranquillizzare non solo Clizia ma anche il padre delle due Incorvaia che aveva dichiarato ad Alfonso che non sarebbe mai entrato nella casa ed invece ha ceduto. Per amore della sua piccolina è entrato per farla sentire super speciale e soprattutto bellissima. Tavassi la descrive in quel momento come un angelo anche se chiede poi ai suoi compagni se pensano che realmente Clizia si sia arrabbiata.

Clizia ha lasciato la casa continuando a sostenere la sorellina ma arriva questo post con una frecciatina.

"Sei più femminile di ciò che pensi" scrive tirando in ballo l'argomento di discussione che ha scaldato gli animi di Tavassi e Micol la notte di capodanno. La stessa gieffina ha rivelato in confessionale che Clizia è particolarmente protettiva nei suoi confronti ma si vuole fidare e viversi la storia con il Tavassone nazionale.

