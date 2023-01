Benedetta Rossi contro gli sprechi: "Non buttate l'acqua di cottura, riutilizzatela così"

La più famosa food blogger Benedetta Rossi, invita i suoi fan a ridurre gli sprechi: da oggi non buttate l'acqua di cottura.

Benedetta Rossi sul suo sito, nei suoi libri e anche nei video YouTube, non mostra solo le sue ricette semplicissime da replicare ma anche piccole tips che possono aiutare a ridurre gli sprechi e non solo: Benedetta ha anche il pollice verde. La donna è seguitissima sui social e il pubblico l'adora non solo per la semplicità delle sue ricette ma anche per la scelta di ingredienti sempre di stagione e il modo in cui spiega passo per passo accompagnando tutti nella replica delle sue creazioni. Benedetta svela anche alcune curiosità e soprattutto con l'aumento dei prezzi, cerca di portare i suoi follower a ridurre tutti gli sprechi.

Benedetta Rossi: "Non buttate l'acqua di cottura, da oggi usatela così"

L'acqua di cottura per molti rappresenta il 'sacro graal' per creare cremosità nei sughi ma anche se conservata in una piccola tazza di solito la maggior parte viene buttata. Non è semplice trovare modi per riutilizzarla visto che, ad esempio per lavare i piatti, risulta troppo sporca a causa dell'amido che la pasta rilascia durante la cottura. Ecco allora che Benedetta svela un trucco per poter ridurre gli sprechi e riutilizzare l'acqua anche più volte ed in diversi modi.

Una volta cotta la pasta potete riportare l'acqua a bollore ed utilizzarla sia per due tipi di cotture: sciogliere qualcosa a bagnomaria o utilizzarla come base per la cottura a bollore. Altro metodo per poterla utilizzare è quella di metterci in ammollo i legumi. Spesso si comprano ancora secchi e si lasciano per un intera notte in acqua e quella della pasta è un perfetto modo per evitare sprechi. Ottima anche per cuocere minestroni e zuppe e non solo, potete utilizzarla anche come acqua per creare impasti dei lievitati a patto che non sia troppo salata.

Questi sono i modi per riciclare l'acqua in cucina ma Benedetta svela anche che è nutrientissima per innaffiare le piante e anche per un pediluvio.

