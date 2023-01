Benedetta Rossi, i biscotti perfetti per l'Epifania: "Chi prepara il tè?"

La food blogger più amata in Italia ha preparato i biscotti alle mele perfetti per il giorno dell'Epifania: ecco la ricetta a cui non possiamo resistere.

Voglia di dolce nel giorno dell'Epifania? La calza è perfetta per piccoli e grandi ma spesso l'ideale è preparare una merenda gustosa adatta a tutta la famiglia compresi i nonni. Benedetta Rossi come sempre è in grado di regalare grandi soluzioni ai suoi follower costantemente in cerca di nuove idee e gustose ricette da proporre in famiglia. Scopriamo subito come preparare i biscotti alle mele perfetti a colazione, a merenda e anche nei momenti in cui la voglia di dolce è davvero irresistibile. Questa ricetta è perfetta inoltre da abbinare al tè del pomeriggio magari da sorseggiare insieme a parenti e amici negli ultimi giorni di festa. La loro caratteristica principale è che sono morbidissimi e dunque adatti anche alle persone anziane.

INGRENDIENTI PER I BISCOTTI ALLE MELE:

2 uova

100g di zucchero

100g di burro

350g di farina 00

16g di lievito per dolci - una bustina

2 mele

cannella q.b.

zucchero a velo q.b.

Cominciamo subito a rompere in una ciotola capiente due uova con lo zucchero e cominciamo a mescolare con il frustino elettrico. Quando il composto comincerà a prendere forma aggiungiamo il burro morbidissimo e la bustina di lievito per dolci. A questo punto possiamo continuare ad aggiungere la farina, un po' alla volta senza dimenticare di mescolare con la frusta sempre nello stesso verso. L'impasto diventerà molto consistente e non troppo liquido, continuiamo a mescolare con un cucchiaio e a questo punto uniamo le mele a pezzetti grossolani.

Mescoliamo le mele all'impasto e prepariamo una teglia da mettere in forno. Il bello di questi biscotti è che si formano al cucchiaio e che non hanno una forma precisissima. In questo modo sarà facile realizzarli anche con l'aiuto dei più piccoli. La forma dei biscotti dovrà essere abbastanza grande e quando saranno ben posizionati sulla teglia possiamo metterli in forno.

Facciamo cuocere per 20 minuti a 170° in forno e poi lasciamo raffreddare. Per guarnire i nostri biscotti possiamo utilizzare cannella e zucchero a velo e profumare tutta la casa. Un buon tè nero sarà l'abbinamento perfetto per gustarli a merenda o a colazione.

