Luca Onestini, dal percorso top al flop del GF vip 7: cos’è cambiato?

Luca Onestini, cos’è cambiato in questi anni? Il concorrente non piace più al pubblico come prima

Luca Onestini si è sempre fatto amare dal pubblico italiano. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando ha partecipato al programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin. Nella serata in cui si sfidavano belli contro brutti lui, ovviamente, era un bello odontoiatra, ex calciatore e modello. Poco dopo scende le scale di Uomini e Donne per corteggiare Clarissa Marchese. La donna si innamora di un altro e lui, come mai nessun altro corteggiatore prima di allora, capisce i sentimenti della tronista e la difficoltà di doverlo salutare per sempre. Luca si fa da parte rendendo tutto più semplice a Clarissa ma Maria premia questo gesto nobile proponendogli il trono.

Durante questo percorso, Luca diventa molto più ‘furbetto’ sicuramente si trova su una poltrona molto più comoda e la sua posizione gli permette di cacciar la testa fuori dal sacco: rispondere, si scontra, e dà voce ai suoi pensieri. Principale antagonista di Luca è Soleil Sorge che alla fine sceglie come fidanzata. Dopo un’estate passata insieme Luca entra nella casa del Grande Fratello condottò da Ilary Blasi riuscendo anche ad arrivare in finale.

Che fine ha fatto il Luca Onestini del Grande Fratello Vip2?

Luca entra nella casa del Grande Fratello nel 2017 innamoratissimo della sua Soleil. Un amore però destinato a consumarsi prima del tempo. Dopo poco la relazione si conclude in diretta anche se qualche inquilino sospetta di Luca.

Cecilia Rodriguez sosteneva di sapere già della rottura in diretta tra i due. Studiato o non a tavolino, Luca ha proseguito il suo percorso legandosi particolarmente a Raffaele Tonon e la modella Ivana che poco dopo diventerà la sua fidanzata. Luca del Grande Fratello VIP 2 è simpatico, divertente, scherzoso ma allo stesso tempo rispettoso dei sentimenti altrui, giudizioso, legato ai valori della famiglia e soprattutto all’amicizia.

Adesso, forse complice anche i giudizi di Soleil Sorge sua ex e Sonia Bruganelli, il pubblico sembra non apprezzare particolarmente questo nuovo Luca che tira i capelli alle donne, balletti di Tiktok ee un'aria sempre un po' sospetta sembra che nasconda qualcosa. Dov’è finito il Luca ricco di contenuti che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne? E soprattutto come mai ora non sembra intenzionato a raccontarsi come accadde nella casa durante il percorso del 2017?

