Gf Vip 7 scoppia la passione tra due vipponi, il web è diviso: amore o convenienza?

Nasce una nuova coppia al Grande Fratello Vip: dopo i Donnalisi e gli Incorvassi, su Twitter spopola il nuovo hashtag.

Il vischio anche quest'anno sembra aver 'fatto effetto'. Alfonso Signorini per le feste ha fatto entrare nella casa nuovamente questa pianta magica e il Grande Fratello ha subito creato un gioco per far in modo di avvicinare alcuni vipponi. Oltre alla lite nata dal bacio di Micol e Davide, sembra che il vischio abbia fatto anche nascere una nuova passione. La vippona convolta è Oriana che ieri, oltre ad esser stata eletta come preferita del pubblico, ha ricevuto una visita da parte della mamma che le ha ricordato che non ha bisogno di un uomo per affrontare questo percorso. Poco prima Alfonso ha mandato in onda un filmato in cui la venezuelana è particolarmente legata a due vipponi: Luca Onestini, che ha preso le sue difese nella lite con Dana e Daniele Dal Moro che subito aveva legato con la nuova arrivata.

Passione sotto le coperte: Oriana ha trovato il suo principe azzurro o si sta facendo trasportare dalla passione?

La bella Oriana appena è entrata in casa ha messo gli occhi su Antonino che per le latine sembra avere un debole. Dopo essersi a lungo stuzzicati i due sono finiti sotto le coperte e tutto ciò che è successo non è certo un mistero. I due si sono spinti oltre e il modo brutale in cui si è conclusa la storia tra i due ha fatto si che Oriana ottenesse un grandissimo appoggio da parte del pubblico. La donna ha quindi ha deciso di proseguire il suo percorso da sola anche se spessi si è ritrovata avvinghiata a Onestini e Daniele che ieri hanno dichiarato di non vedere la donna come una possibile compagna. Bhe, dopo che Oriana è stata eletta come preferita sembra che uno dei due vipponi abbia cambiato idea.

L'hashtag #Oriele diventa virale in pochissimo tempo e i fan sono divisi: da una parte c'è chi è felice che finalmente sia nata la coppia, altri invece ricordano la clip della puntata in cui Daniele afferma che Oriana si è avvicinata nel momento in cui è stato eletto preferito. Ad essere la favorita del pubblico questa volta è lei quindi alcuni fan del programma non si fidano tanto di questo avvicinamento.

LEGGI ANCHE:Gf Vip7, la dichiarazione piccante di Micol Incorvaia spopola sul web: "Grazie per averlo detto"