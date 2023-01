Gf Vip7, la dichiarazione piccante di Micol Incorvaia spopola sul web: "Grazie per averlo detto"

Micol Incorvaia si lascia sfuggire una dichiarazione piccante sul suo fidanzato Edoardo Tavassi: su Twitter va subito in tendenza l'hashtag della coppia.

Nonostante alcuni alti e bassi anche Micol sembra ver trovato la sua anima gemella. Entrata nella casa come ex di Edoardo Donnamaria, a catturare la sua attenzione non è stato di certo il volto di Forum. Dopo la loro breve relazione i due sono rimasti amici anche se questo rapporto sembra disturbare particolarmente Antonella Fiordelisi che di tutta risposta cerca di mettere i bastoni tra le ruote alla bionda. Micol si avvicina sempre di più a Tavassi entrato nella casa con un solo obbiettivo: trovare moglie. Non sappiamo se questa è stata una semplice battuta del concorrente ma sembra che effettivamente l'anima gemella ad attenderlo nella casa c'è. Micol e Tavassi si sono avvicinati sempre di più e anche se non hanno mia ricevuto in puntata il blocco con la clip del bacio ormai sembrano una coppia solida.

Antonella ha cercato, a causa di un bacio sotto il vischio, di far dubitare a Tavassi del reale interesse della sua compagna. La lite ha portato non solo a distacco netto tra i membri della casa ma anche ad un allontanamento da parte di Edoardo Donnamaria, esasperato dei continui attacchi di Antonella a tutti i coinquilini. Gli Incorvassi, continuano il loro percorso. Anche tra di loro non mancano le incomprensioni ma i due in meno di un ora riescono sempre a chiarirsi e spiegare ognuno il proprio punto di vista. Micol ed Edoardo dormono spesso nel van e proprio lì è avvenuta una confessione piccante della gieffina che in men che non si dica ha portato l'hashtag 'incorvassi' in tendenza.

Micol Incorvassi: il video della sua dichiarazione su Tavassi diventa virale

La simpatia di Edoardo ha contribuito senza ombra di dubbio a far avvicinare la sorella di Clizia. La donna incuriosita sempre di più ha ceduto alle sue avance che sono partite dal momento in cui i due si sono presentati nella casa. Ad oggi, sono tra le coppie più amate di questa nuova edizione e tutti sperano che anche una volta terminato il programma la storia possa durare e concludersi col tanto desiderato matrimonio di Tavassi: del resto è entrato cercando moglie!

I due si stavano coccolando in van quando tra una battuta e l'altra Micol si lascia sfuggire una dichiarazione piccantina sul suo fidanzato.

GRAZIE MICOL PER AVER RIVELATO IL SEGRETO#incorvassi pic.twitter.com/NpVwpHRrpM — Tilde (@tildina03) January 9, 2023

Twitter esplode e tutti 'ringraziano' Micol per aver svelato quali sono le 'grandi doti' del suo compagno.

LEGGI ANCHE:Gf Vip 7, non solo Antonella e Oriana: litigano anche Tavassi e Micol: cos'è successo tra i due