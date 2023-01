Sanremo 2023, il web si scaglia contro Amadeus: "Questo non dovevi farlo", tutta colpa di Al Bano

Dopo l'annuncio di Amadeus, il popolo del web si scaglia contro il direttore artistico del Festival di Sanremo: tutta colpa di Al Bano.

Sono ormai un paio di anni che al comando del Festival della musica italiana c'è Amadeus. Il conduttore è diventato uno delle presenze più amate non solo nel palinsesto Rai ma anche sul palco dell'Ariston. Molti sono i commenti positivissimi che ha ricevuto: da quando si occupa della conduzione della gara, molti ritengono che il festival si sia 'svecchiato'. Fino ad oggi è stato ritenuto una vera e propria boccata d'aria: Amadeus sceglie spesso canzoni di cantanti giovanissimi e con il boom del Fantasanremo tutti si sono entusiasmati sempre di più: ormai si aspetta con ansia febbraio per assistere alla nuovissima edizione.

Anticipazioni stanno già trapelando: quest'estate abbiamo scoperto che con lui sul palco nella serata di apertura e chiusura ci sarà la regina del web Chiara Ferragni mentre nelle altre sere ad accompagnare Amadeus c'è Gianni Mornadi. I nomi dei cantanti in gara ormai sono noti da dicembre così come i titoli delle canzoni in gara. Sembra però che alcune novità annunciate in queste ore non abbiano particolarmente entusiasmato il web.

Il web si scaglia contro Amadeus: tutta colpa di Al Bano!

Ovviamente gli utenti del web sono sempre pronti ad esprimere il proprio parere su questo Festival ormai alle porte. Al Tg1 Amadeus ha affermato che per questa nuova edizione sul palco con lui aveva voluto grandissimi cantanti del panorama italiano: la presenza di Gianni Morandi nella seconda serata era ormai nota ma ora sono trapelati anche altri nomi. Massimo Ranieri e Al Bano saranno presenti nella stessa sera e Amadeus confessa di aver fatto prima un gran guaio e di aver trasformato la serata in un grandissimo evento che vedeva i tre cantanti riuniti.

Il web sembra non aver preso bene quest'iniziativa.

massimo ranieri albano gianni morandi super ospiti a sanremo no guarda amadeus sono in estasi guarda tre vecchi a un passo dalla tomba era proprio quello che volevo si sì pic.twitter.com/EEeHmqdyT0 — lattescaduto (@lattealplutonio) January 8, 2023

Nel mirino degli utenti però c'è il cantante di Cellino San Marco che, ancora una volta sarà presente sul palco dell'Ariston. Alcuni dei commenti sono divertentissimi, altri invece sono, seppur ironici, particolarmente taglienti.

NON ALBANO OSPITE A SANREMO MA AMADEO PERCHÉ NON SI STA UN PO’ FERMO DOPO AVER ANNUNCIATO QUETO CAST SPETTACOLARE IO SONO AL LIMITE DELLA SOPPORTAZIONE RISPEDITELO NELLE VIGNE pic.twitter.com/FJSNqkX9lm — heygiospeaking ☎️ (@GioCellRed) January 8, 2023

Sembra che per gli utenti di Twitter, Al Bano non sia 'degno' del cast spettacolare di Amadeus. Sicuramente non possiamo negare il talento dei grandi nomi che hanno accettato questo invito ma dopo Chiara Ferragni e i cantanti giovanissimi, forse il pubblico si aspettava un Sanremo degno della Generazione Z.

