Anna Tatangelo, tantissimi vip si sono ricordati del suo compleanno: e Gigi D'Alessio?

Oltre Kate Middleton, oggi spegne le candeline anche Anna Tatangelo: ecco il look che ha scelto per il suo compleanno.

Su Twitter sono tantissimi gli utenti che stanno facendo gli auguri alla Principessa del Galles Kate Middleton. Eppure non soltanto lei spegnerà oggi le candeline. Ad attendere la mezzanotte con tutti i suoi amici e follower è stata Anna Tatangelo che per l'occasione ha sfoggiato un mini dress nero con calze velate e tacchi a spillo. Torta mimosa, candelina e il post su Instagram arriva in men che non si dica. La bellissima cantante ha celebrato il suo giorno speciale circondata dall'affetto di chi realmente le vuole bene. Sono tantissime le persone che sotto il suo post le fanno gli auguri. Oltre tutti i suoi fan sfegatati che ancora non si danno pace nel nono vederla presto in tv, ci sono anche tantissimi vipponi che augurano un felice compleanno alla Tatangelo.

Anna Tatangelo compie gli anni, sotto il suo post riceve tantissimi auguri: e quelli di Gigi?

Ormai Anna e Gigi dopo tanti anni d'amore e uno splendido figlio hanno deciso da tempo di mettere un punto alla loro relazione. Il cantante di Napoli è anche diventato nuovamente papà: a regalargli il suo quinto figlio è la giovanissima compagna Denise Esposito. Eppure, i due non si sono mai fatti guerra sui social o sui giornali. Ciò faceva presupporre che tra i due ci sia stata una consensuale ma civile separazione.

Oggi in occasione del compleanno di Anna tantissimi sono i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che augurano un felice compleanno: Elettra Lamborghini, Elisabetta Gregoraci, Emma Marrone, Shade e tanti altri.

E ancora...

E se questi vi sembrano pochi, eccone altri.

E altri ancora!

Eppure tra tutti si nota la grande assenza degli auguri pubblici di Gigi D'Alessio che non solo non scrive nessun commento, per ora, ma non pubblica neanche una storia per augurare buon compleanno alla sua ex. Chissà se privatamente Gigi ha mandato un messaggio ad Anna ma gli affezionati del duo di 'Un nuovo bacio' sperano sempre di poterli vedere, se non insieme come coppia, almeno come duo nel panorama musicale. Non ci resta che sperare, anche Al Bano e Romina dopo anni si sono 'artisticamente' ricongiunti.

LEGGI ANCHE:Anna Tatangelo a cuore aperto: "Mi manca tanto", svela rivelando anche di andare in psicoterapia