Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa: "Questo è un tipo pericoloso", un inizio col botto!

Dopo un lungo periodo di pausa, ritorna finalmente l'appuntamento settimanale di Uomini e Donne: neanche il tempo di iniziare che Tina Cipollari è furiosa.

Molti hanno sentito l'assenza dalla trasmissione di Maria De Filippi in questo periodo di feste. Al posta dei soliti appuntamenti settimanali alle 14:45, Mediaset ha mancato in onda alcuni film in tema con le festività. Di sicuro di gran compagnia ma mai come la De Filippi e tutti i suoi ospiti al daiting show. Nonostante non abbiamo visto nuove puntate, le registrazioni, durante le feste, non sono mai terminate. Oggi sono andate finalmente in onda ma neanche il tempo di salutare Tina Cipollari inizia subito a litigare con un cavaliere. Dopo il saluto di bentornati della padrona di casa, interviene Tina: "Non incominciamo con questi sguardi e queste cose, guarda questo qui!"

Tina Cipollari furiosa con un cavaliere: "Questo è un tipo pericoloso!"

Non è la prima volta che l'opinionista dichiara di sentirsi particolarmente osservata dagli uomini del parterre. Questa volta ha notato qualche sguardo di troppo da un cavaliere nuovo che, non ha avuto neanche modo di presentarsi, che subito è stato preso di mira dalla Cipollari. "Questo vicino Armando, mi sta fissando da quando sono entrata", dichiara mentre Maria cerca di sdrammatizzare. "Maria ma dai, sono entrata , mi sono seduta, uno sguardo può capitare ma questo mi guarda fisso". Maria dà la parola al cavaliere che dichiara di starsi semplicemente guardando in giro essendo la sua prima volta in trasmissione. Maria chiede se Tina dal vivo è come in tv e l'uomo dichiara: "In televisione è meno bella e il nero ti dona". Tina furiosa dice che è un maleducato e che non è colpa sua se in tv la imbruttiscono.

Dopo aver dato la parola a tutti i nuovi arrivati in studio, prende la parola anche una dama che si presenta e dichiara: "Anche io mi sentivo osservata da quest'uomo".

Silvia, appena arrivata nel parterre, chiede a Claudio se la stava fissando. Il cavaliere non nega e dichiara che ha osservato la bella donna. Ecco allora che interviene Tina: "Comunque mi sa che questo è un tipo pericoloso, stiamo attente perché non si sa mai eh!", dichiara la donna suscitando una grande risata. Claudio non ha avuto neanche il tempo di ambientarsi che subito è stato messo sotto torchio dall'opinionista! Un inizio stagione con il botto!

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne: quando ricomincia la messa in onda? Ecco la data e le prime anticipazioni