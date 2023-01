Uomini e Donne, caos in studio: Alessandro si spinge oltre con Paola mentre chatta con Gemma Galgani

Scoppia il caos nella prima puntata di Uomini e Donne: la ripresa dopo le feste è turbolenta. Alessandro conteso tra Paola e Gemma.

Il 2023 inizia con il botto negli studi di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa di questo nuovo anno è sempre la dama Gemma Galgani che fa entrare il suo corteggiatore Agostino per chiudere una volta e per sempre. La donna confessa di aver avuto una 'turbolenza psicofisica emotiva' con un altro uomo del parterre. Si tratta di Alessandro che l'ultima volta aveva deciso di prendere un aperitivo con Gemma, cenare con Paola e nel frattempo si sente anche con Silvia e Pamela. Maria manda in onda l'esterna con Gemma in cui i due affrontano anche discorsi abbastanza spinti che mettono in imbarazzo la padrona di casa: "Non possiamo dire cosa si sono detti", spiega Maria.

Mentre va in onda l'esterna, Paola continua a guardare Gemma che si infastidisce di questi sguardi fino a quando dichiara: "Tu parli io faccio i fatti". Paola inizia a raccontare la sua uscita con Alessandro fino a quando non interviene il cavaliere e spiega che tra i due c'è stato solo un bacio a stampo e che lui ha deciso di fermarsi per rispetto delle altre conoscenze. A tutte porta un corno da Napoli che Paola già indossa ma la stessa, quando Alessandro sottolinea che il bacio è stato solo a stampo esce dallo studio in lacrime.

Caos in studio: Alessandro sostiene che con Paola non è successo niente mentre Gianni e Tina lo accusano di essere bugiardo

Gianni e Tina dichiarano che la donna si è subito stranita quando ha sottolineato il bacio a stampo con Paola. L'opinionista sostiene che il cavaliere mente soprattutto perché poco dopo Paola lascia lo studio in lacrime.

Tina e Gianni a quel punto iniziano ad attaccare il cavaliere. Tina chiede persino al pubblico e a Maria di cacciarlo dallo studio e che in questo nuovo anno chi sbaglia e soprattutto chi mente, deve immediatamente abbandonare il programma. Si scaglia poi contro le donne che ancora siedono dinanzi a lui.

Pamela si alza immediatamente credendo alla versione di Paola mentre Silvia dichiara di non capire bene la situazione. Tina si scaglia duramente contro la dama sostenendo che ha capito benissimo e che questo atteggiamento da 'finta tonta' non è credibile. Ecco allora che anche la donna si alza e dinanzi a Alessandro resta ancora Gemma che sostiene che con lui è stato diverso. Tina non si trattiene più e anche Gianni sottolinea alla donna di Torino che poi non si deve lamentare se gli uomini la prendono per i fondelli. Una prima puntata veramente scoppiettante che preannuncia una stagione veramente movimentata.

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa: "Questo è un tipo pericoloso", un inizio col botto!