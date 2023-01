Uomini e Donne: quando ricomincia la messa in onda? Ecco la data e le prime anticipazioni

Chi di voi sente la mancanza dell'iconico programma di Canale 5? Tranquilli, manca pochissimo alla prima messa in onda.

Uomini e Donne ci tiene compagnia ogni pomeriggio alle 14:45 e non solo. Per chi è impegnato a lavoro, la puntata viene ritrasmessa su La5 la sera. In ogni caso sono sempre disponibili su Mediaset Infinity soprattutto per chi non si vuole perdere ogni sviluppo delle storie degli over e del trono. Alcuni personaggi si sono rivelati in questi anni una vera e propria chiave del successo di questa trasmissione: basti pensare alla stessa conduttrice che cerca sempre di immedesimarsi nelle storie e a volte è l'unica a capire realmente i sentimenti delle persone. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari sono ormai dei volti indispensabili per il programma: la loro simpatia e schiettezza è ciò che dovrebbero avere tutti gli opinionisti dei salotti televisivi.

Uomini e Donne: quando riprendono le puntate? Ecco la data della prima messa in onda.

Come accade durante tutte le feste, natalizie o pasquali, il programma di Maria De Filippi va in pausa. La donna e tutti i volti del programma smettono per un periodo di registrare anche se continuiamo a vedere le puntate per almeno un altra settimana. Proprio negli ultimi giorni di dicembre si sono registrate delle puntate che andranno in onda tra pochissimo. I veri fan del programma sono stufi di vedere film, vogliono sullo schermo le litigate di Gemma e Tina e tutte le dinamiche dei ragazzi in cerca dell'amore.

Stando a quanto ormai è noto la messa in onda dovrebbe ripartire dal 9 gennaio, quindi da lunedì. Andrà in onda la puntata registrata subito dopo natale e dovrebbe avere come protagonisti i tronisti. In particolare Maria deciderà di partire dal trono di Federico Dianese. Stando a quanto abbiamo già letto ai tempi delle registrazioni Federico annuncerà alle sue corteggiatrici che non ha intenzione di proseguire il suo percorso negli studi di Uomini e Donne. Le reali motivazioni dell'abbandono non sono state ancora rese note ma immaginiamo che come ogni tronista che ha in passato abbandonato, la causa potrebbe essere uno scarso interesse per le persone che si trovano in studio.

