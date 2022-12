Gf Vip 7, non solo Antonella e Oriana: litigano anche Tavassi e Micol: cos'è successo tra i due

Uno degli episodi più discussi dell'8 dicembre è stato senza dubbio la lite accesissima tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Tuttavia, nella stessa giornata, anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno avuto un litigio. Scopriamo perché.

La Festa dell'Immacolata, in Italia, dà ufficialmente inizio alle festività natalizie. Da ieri siamo in quello che, per molti, è il periodo più bello dell'anno. Molto presto scopriremo quanti vipponi trascorreranno il Natale e il Capodanno all'interno del reality e quanti a casa propria. L'8 dicembre verrà ricordato dai fan del Gf Vip 7 come il giorno del grande litigio tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le due avevano sviluppato un buon rapporto negli ultimi trenta giorni ma a inizio dicembre qualcosa si è rotto.

La Marzoli ha spesso criticato alcuni comportamenti della Fiordelisi ma non si era mai arrivato allo scontro verbale. L'ex schermidrice ha accusato la venezuelana di 'parlare sempre delle stesse cose', lei ha ribatutto con forza che a suo avviso Antonella è 'falsa'. "Se pensi tutte queste cose di me perché non l'hai detto prima? Perché avevi paura di restare da sola, qui non ti sopporta nessuno!", è sicuramente il passaggio più forte dello scontro verbale tra le sue. Negli stessi minuti c'era stata un'altra lite, seppur meno clamorosa, tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Edoardo e Micol ai ferri corti

Entrambi sono entrati nella casa il 3 novembre. Tavassi l'ha subito puntata, essendone attratto fisicamente. Tuttavia Micol ha sempre risposto di volerci andare cauta e che prima di intraprendere una relazione con una persona, deve pensarci bene. Questa indecisione cronica della coinquilina ha indispettito Edoardo, che a partire da martedì non si sta neanche più avvicinando alla Incorvaia. Quest'ultima non ha reagito bene all'indifferenza del fratello di Guendalina ed ha confidato a Giaele che continuerà ad ignorarlo.

Cosa che probabilmente farà anche il videomaker: "Quando sbaglio io sono il primo che chiede scusa ma stavolta non mi sento in torto", ha confessato ad Antonino e Daniele. Non solo: dopo i continui tira e molla, è arrivato alla conclusione che Micol, per lui, è ancora immatura. "A volte la differenza d'età si vede. Io sono trasparente: se mi piaci te lo dico". Insomma, nonostante su Twitter esistano già gli account con la scritta 'Incorvassi' nell'username, questa coppia difficilmente nascerà. Salvo clamorosi ripensamenti da parte della Incorvaia, posto che Tavassi è attratto da lei e non aspetta altro che un segnale chiaro in tal senso.

