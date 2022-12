Orietta Berti riceve un regalo speciale da Sonia Bruganelli: ecco come ha reagito

La cantante di Mille e la moglie di Paolo Bonolis stanno rafforzando il loro rapporto grazie al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. Ecco per esempio che regalo ha ricevuto la prima dalla seconda.

Orietta Berti non ha bisogno di presentazioni. È una cantante affermatissima nel panorama musicale italiano e mondiale. Il merito è di una voce che non sembra voler cedere ai segni dell'età, ma anche a tanto altro. La sua umiltà, la sua simpatia, il suo carisma l'hanno portata ad essere nel mondo dello spettacolo ancora oggi, rispetto a molte altre sue coetanee. Da quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, ha cantato Mille con Fedez e Achille Lauro e ha presenziato a un programma con Sandra Milo e Mara Maionchi (Quelle brave ragazze), è diventata letteralmente un personaggio molto ambito.

Così tanto ambito che Alfonso Signorini che ha l'occhio lunghissimo, l'ha voluta all'interno del Gf Vip 7. Se chiederle di partecipare in qualità di concorrente sarebbe stato 'troppo' - insomma, immaginate Orietta e Wilma Goich insieme nella stessa stanza - il padrone di casa ha scelto un modo alternativo per averla con sé: così da tre mesi a questa parte, la Berti fa da opinionista al programma coadiuvata da Sonia Bruganelli e, per quanto riguarda la parte 'social' da Giulia Salemi. Ma che rapporto c'è tra le due?

Gf Vip 7, Sonia Bruganelli e Orietta Berti: un legame speciale grazie ad Alfonso Signorini

Lavorando entrambe da tempo nel mondo dello spettacolo Sonia Bruganelli e Orietta Berti si conoscevano già, eppure grazie al Grande Fratello Vip sono diventate vere e proprie amiche. Sarà che con Orietta, Sonia non soffre di una sorta di 'invidia', quella che la porta a essere ad esempio non sempre gentilissima con Giulia Salemi e che, invece, lo scorso anno, la condusse a un'antipatia forte nei confronti di Adriana Volpe. Ma che dedica ha fatto la moglie di Bonolis alla cantante di Mille?

Come si può evincere dallo screen, ieri Sonia è andata ad una festa dove c'era la musica, ovviamente, ad animare il tutto. Riuscite a indovinare che canzone è passata proprio mentre lei ha filmato la clip messa prontamente su Instagram? Ma proprio Mille di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro! Così la Bruganelli ha scritto in sovraimpressione: "Tu ci sei sempre", con tanto di cuoricino e taggando la cantante.

Quest'ultima, per il momento ha reagito non condividendo la storia ma c'è ancora tutto il tempo per farlo... E poi, ad avvalorare che tra di loro il rapporto c'è ed è dei migliori, il fatto che proprio qualche ora fa, la stessa Orietta non si è tirata indietro dal pubblicare una storia in cui lei e Sonia vengono elette reginette della tv.

