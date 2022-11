"Sei come Barù", Edoardo Tavassi massacrato dai fan dopo queste frasi su Micol Incorvaia

Molti fan del Grande Fratello, in particolare le seguaci di Micol Incorvaia, sono furiose nei confronti di Edoardo Tavassi, dopo alcune frasi sulla 29enne. Il timore è che la 'storia' tra i due possa finire come quella di Barù e Jessica Selassié.

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 6 si ricorderà sicuramente della storia-non-storia tra Barù e Jessica Selassié. La seconda, vincitrice della scorsa edizione, non aveva mai nascosto di essere attratta dallo chef maremmano. Quest'ultimo, inizialmente, le aveva dato corda, trascorrendo molto tempo insieme a lei. Verso la fine della sua avventura, però, Baru' ha cambiato idea, affermando che con Jessica non poteva esserci nulla di diverso da un'amicizia.

Nei mesi seguenti alla fine del reality, i "Jerù" (fan della coppia virtuale) avevano sperato che qualcosa potesse cambiare e che lontani dalle telecamere i due potessero conoscersi meglio. Così non è stato. Solo sabato lo chef di 'Braci' aveva 'attaccato' i sopracitati Jerù. Aprendo un box di Instagram di domande e risposte, l'ex gieffino aveva notato che tra gli utenti che provavano a interagire con lui ce n'era anche qualcuno con la parola "Jerù" nel nickname. "Voi non state bene", gli aveva ricordato lo chef, ripetendo per la millesima volta che la non-storia apparteneva al passato e che tra i due non c'era mai stato nulla.

Edoardo Tavassi come Barù

I fan del Grande Fratello Vip 7 temono che lo stesso copione si stia ripetendo tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il primo appare sempre più intimo con la seconda e ieri entrambi si sono lasciati andare, raccontando i propri sentimenti. La Incorvaia appare ancora frenata ma secondo molti a breve si lascerà andare. Tuttavia un video di Edoardo che parla con altri coinquilini proprio della sua situazione sentimentale ha fatto crollare la fiducia nei suoi confronti. Il fratello di Guendalina, infatti, parlando con Antonino, gli ha chiesto come abbia fatto a copulare con Oriana.

antonino conferma di aver fatto s3sso con oriana.

tavassi vuol sapere come farlo di nascosto e dice di voler uscire da li single #gfvip #incorvassi #belèno pic.twitter.com/bLdYfCgrrb — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 28, 2022

"Voglio uscire single, non voglio essere accoppiato a nessuno", dice Edoardo. Antonino lo invita a non pensarci troppo: "Ma no, dev'essere come viene...", però Tavassi insiste: "No, qua la percezione è diversa, si capisce una cosa per un'altra...". Chi sperava che Edoardo avesse intenzioni serie con Micol, dovrà ricredersi: il videomaker vuole uscire single dalla casa. Micol, come detto, ci sta andando estremamente cauta con Tavassi e se mai dovesse sentire queste frasi, è pressoché certo che gli darà ancora meno confidenza. È già finita la favola degli 'Incorvassi'?

