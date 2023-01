Il Principe Harry vuole distruggere la reputazione di Kate Middleton: "Ha tentato di strangolare mia moglie Meghan"

Finalmente è uscito il libro del Principe Harry, Spare-il minore, ma il Duca sembra voler distruggere la reputazione di Kate Middleton.

Oggi è un giorno molto particolare. Dopo tantissime anticipazioni trapelate dal libro oggi in uscita Spare-il minore, Harry sembra aver tutte le intenzioni di smascherare i membri della famiglia reale. Quando a settembre si spegneva a 96 ani sua nonna, la Regina Elisabetta, il Duca è tornato a Londra e si è ricongiunto con la famiglia per le onoranze funebri. Secondo alcune voci vicine a palazzo, sembra che abbia fatto di tutti per fermare l'uscita della sua biografia ma ad oggi possiamo dire che era solo un chiacchiericcio infondato. Harry oggi debutta con Spare e già dalle prime indiscrezioni che sono trapelate sembra che il Principe non abbia risparmiato nessuno. Il padre Carlo ancora deve essere incoronato Re ma già deve affrontare una grandissima ondata mediatica che si sta per abbattere sulla monarchia inglese.

Nel mirino del secondogenito però pare che ci sia finita proprio sua cognata Kate Middleton. Ormai è risaputo che sua moglie Meghan e Kate si sono spesso scontrate: non solo a causa di un vestito da damigella quando la Markle preparava il suo matrimonio ma anche per un'affermazione dell'attrice che ha creato una vera e propria spaccatura. Meghan, dopo la nascita del piccolo Luùouis ha fatto notare alla donna di avere degli sbalzi ormonali accusandola di avere i 'baby brain'. Kate si è offesa tantissimo per questa affermazione e chiesto a suo marito William di parlare con il fratello affinché la moglie di quest'ultimo le chiedesse scusa.

Kate Middleton è una donna violenta? Ecco cosa racconta il Principe Harry

Il Principe Harry sembra avere tutte le intenzioni di rovinare la reputazione della cognata. Che tra le due cognate non scorra buon sangue questo è risaputo ma Harry sembra avere tutte le intenzioni di rovinare l'immagine di donna perfetta della futura Regina. Nel libro oggi in uscita non ha parlato di particolari eventi ma con il redattore del Daily Mail, Richard Eden ha confessato una particolare lita nel parco di Kensington Palace. Sembra che i toni tra i tre si stavano alterando e rientrati nelle mura del palazzo, la Middleton continuava a sostenere le sue ragioni arrivando a stringere una sedia in maniera tanto violenta da avere le nocche tutte bianche.

Se questo scatto di ira sembra già lontanissimo dall'immaginario collettivo che si ha della Principessa del Galles, Harry racconta molo di più. Sembra infatti che la donna abbia tentato di 'strangolare' sua moglie, un gesto che Harry non ha mai perdonato alla Middleton. Nonostante ieri si sia festeggiato il suo compleanno, dal Duca non arrivano auguri bensì notizie che hanno il solo scopo di rovinare la sua immagine. Questo dichiara l'editore di Spare e dobbiamo sempre sottolineare che non avendo raccontato questo episodio in prima persona, il racconto potrebbe anche non corrispondere a fatti realmente accaduto.

LEGGI ANCHE:Harry Potter, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente è successo dopo anni"