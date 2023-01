Meteo del giorno: farà caldo a Napoli e Caserta?

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Che tempo farà oggi a Napoli e Caserta e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il clima ad Napoli è piovoso, con leggero pioggia. L'umidità è al 65%, la temperatura media è di 13,3°C, con una minima di 8,33° C e una massima di 14,18°C. La velocità del vento sarà 4.66km/h ed avremo nuvolosità al 67%. In base al meteo attuale a Napoli, oggi sarebbe ideale dedicare del tempo all'interno in luoghi chiusi. Si con raccomanda di indossare abiti pesanti, e magari cercare qualche passatempo divertente da fare insieme agli amici per trascorrere una piacevole giornata. Le attività alternative all'aria aperta possono essere lettura e altri hobby creativi come disegnare o cucire.

Avellino

A Avellino oggi il clima è nuvoloso con nubi sparse e una percentuale di nuvolosità del 40%. L'umidità è al 66%. La temperatura media si attesta a 10.85° C, con un minimo di 5.93°C ed un massimo di 10.85°C. Soffia anche un vento leggero, con velocità de 3.07 km/h. In base a questo meteo, oggi ad Avellino sembra che ci saranno delle nuvole sparse. L'umidità è alto e la temperatura media si attesta a 10.85°C, con una minima di 5.93°C ed una massima di 10.85°C, mentre il vento soffierà piuttosto leggermente a 3.07 km/h. Potresti andare in un parco o fare della passeggiate all’aria aperta in un luogo protetto dal vento - assicurandoti di sentirti al caldo indossando giacche e altri capi pesanti per proteggerti dal freddo - oppure visitare musei, gallerie d'arte o abitazioni storiche che sorgono nella tua città!

Caserta

Nella città di Caserta il tempo è piovoso. Si tratta di una pioggia leggera, con un'umidità del 63%, una temperatura media di 12,32°C, una temperatura minima di 6,21°C e massima di 12,42°C. Il vento soffia a 2.21 km/h ed è presente nuvolosità pari al 59%. In base a questo meteo, oggi nella città di Caserta si prevedono piogge leggere e una temperatura media di 12,32°C. L'umidità è alto ed il vento sta soffiando lentamente a 2.21 km/h. Quindi, cosa possiamo fare oggi? Potresti guardare un buon film e rilassarti con una tazza di caldo tè in casa; potresti anche metterti a letto con i tuoi libri preferiti; oppure divertirti all'aria aperta - organizzando un picnic al coperto con gli amici oppure facendo un passeggiate sotto la pioggia. Inoltre, non dimenticare l'abbigliamento adeguato - giacche impermeabili per tenere lontana la pioggia!

Salerno

Per la città di Salerno oggi il tempo è sereno, il cielo è limpido. La temperatura media è di 9,65 gradi Celsius; la temperatura minima raggiunta è stata 1,48 gradi Celsius e quella massima 10,03 gradi Celsius. L'umidità dell'aria si attesta intorno al 65%. Il vento soffia a una velocità di 2.33 km/h con una percentuale di nuvolosità pari al 7%. In base a questo meteo, oggi è possibile svolgere vari tipi di attività all'aperto nella città di Salerno. L'atmosfera serena e limpida offre la possibilità di fare passeggiate, escursioni ad esplorare i luoghi interessanti che questa città ha da offrire. La temperatura media di 9,65 gradi Celsius ed una umidità dell'aria intorno al 65% rendono il clima molto piacevole per godere delle bellezze della natura. La presenza del vento consente inoltre pratiche sportive come surf, vela ed immersioni. Per tutti coloro che desiderano rilassarsi invece consigliamo un picnic presso qualche splendido parco o giardino pubblico.

Benevento

Per Benevento, Il clima è prevalentemente nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è pari al 71%, con una temperatura media di 10.87 °C e un range compreso tra 4.78°C e 10.87°C. La velocità del vento è di 4,33 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità giornaliera corrisponde al 34%. In base a questo meteo, il tempo a Benevento è prevalentemente nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è alta, la temperatura media è di 10.87°C e il range di temperatura oscilla tra 4.78°C e 10.87°C. La velocità del vento è piuttosto bassa ed è pari a 4,33 km/h mentre la percentuale di copertura nuvolosa giornaliera si aggira intorno al 34%. Con questo clima puoi andare in bicicletta, fare un picnic leggero all'aperto o anche fare un po' di shopping al chiuso!

Paeestum

Oggi a Paestum abbiamo un clima di pioggia leggera. L'umidità è al 63%, la temperatura media è di 13,47°C e la temperatura minima è 5,54°C mentre quella massima è 13,88°C. La velocità del vento è 2,92km/h e la percentuale di nuvolosità arriva al 24%. Oggi a Paestum non è il momento giusto per andare in spiaggia o fare attività all’aperto. A causa della pioggia leggera, l'umidità è alta e la temperatura media non è molto calda. Si può comunque optare per qualche attività al chiuso o un po' di shopping, approfittando del vento debole e della bassa percentuale di nuvole in cielo.