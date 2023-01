Oroscopo del Sud: Luna nera per Ariete e Vergine

Ciao, amici! Siamo qui con le nostre previsioni cosmologiche per voi oggi! Eccoci nel mezzo della settimana - e voi vorrete sapere cosa vi aspetta questa volta. Abbiamo forti vibrazioni astrologiche che attendono di essere decifrate, quindi non esitate a scoprire qualcosa di positivo in arrivo nella tua zona del cielo. Il destino ha in serbo una sorpresa speciale per i segni zodiacali in questa giornata entusiasmante!

Ariete

L'Ariete oggi si sentirà insoddisfatto, passando una giornata semplice e complicata. Il benessere emotivo sarà messo a dura prova e alcune situazioni potrebbero generare irritazione. La frustrazione è un sentimento comune che causerà nervosismo. Attenzione alle parole dette in queste ore con le persone care, possono portare ad incomprensioni e risentimenti di cui dovrete pentire durante i prossimi giorni

Toro

Cari Toro, oggi ascoltate i vostri istinti! Avrete l'opportunità di fare un passo avanti verso i vostri obiettivi con entusiasmo. Siate aperti alle nuove opportunità che si presentano, perché saranno potenti per voi. Percepite le cose positive della vita e godetevela al massimo! Sarà una giornata positiva e produttiva in tanti modi. Aprovettala! Auguri!

Gemelli

Oggi i Gemelli possono sentirsi un po' ansiosi. Potrebbe sembrare che le cose non stiano andando come previsto e perciò è importante prendersi un Momento per fare delle valutazioni accurate della situazione. Inoltre, oggi potrebbe essere necessario creare nuove connessioni e stabilire contatti in aree completamente nuove. Ciò potrebbe richiedere più sforzo ma porterà a degli sicuri ritorni positivi nel medio periodo. Recuperare maggiore autocontrollo ed equilibrio saranno fondamentali oggi per raggiungere glorie straordinarie!

Cancro

Oroscopo di oggi per il Cancro: una bella e vibrante energia è pronta ad attraversare il segno. Prenditi qualche tempo da solo ed esplorazioni le nuove opportunità che stanno arrivando! Non abbiate paura degli ostacoli che la vita può mettere sulla tua strada, avanti con determinazione e trarrete dei benefici inaspettati! Lasciati guidare dal tuo intuito e vedi cosa succede... sarà tutto spensierato!

Leone

Caro Leone, è tempo di assumere le redini del tuo destino. L'energia cosmica nell'aria è fortemente positiva e questo ti aiuterà ad arrivare lontano. Sii coraggiosa/o e alimenta la tua fiducia in te stessa/o, perché contiene il potenziale di grandi opportunità e soddisfazioni. Questa è una giornata estremamente prosperosa nel bene che puoi realizzare!

Vergine

Vergine, oggi è una giornata fantastica per te! La Luna in Sagittario illumina il tuo settore creativo, inducendoti ad avere l'atteggiamento positivo di cui hai bisogno per tirare fuori i tuoi grandi piani. Ora è il momento di sviluppare ed esplorare nuove idee e progetti che creeranno un futuro più brillante. Se rimani centrato su cose importanti e positive, riuscirai a fare grandi progressi! Lascia che le tue passioni prendano il volante della tua vitalità e divertiti lungo la strada!

Bilancia

Oggi, nati sotto il segno della Bilancia, la Luna transita nel vostro Segno e questo potrebbe provocare ansietà. La vostra mente è più attiva del solito e può essere difficile contenere le emozioni. La ricerca della perfezione in tutto ciò che fate rischia di diventare un'ossessione démodé. Si prevedono alti e bassi a livello emotivo ma cercate di mantenervi concentrati nell'affrontare i problemi senza trascurare l'importanza di rilassarvi ogni tanto. Fiditevi delle vostre intuizioni.

Scorpione

Oh Scorpione, oggi è meglio non commettere errori di valutazione perché la Luna è in opposizione al tuo segno e potrebbe portare confusione. Affronta le situazioni con prudenza e ponderazione, esercita autocontrollo e non lasciarti influenzare dall’opinione degli altri. Ricorda che qualunque sia il risultato finale i rapporti sono importanti quindi scegli saggiamente le parole.

Sagittario

Sagittario, cerca di evitare l'impulsività oggi, poiché affrontare situazioni scomode potrebbe essere più terrorizzante del previsto. Con la fortuna contro di te e la tua maggiore capacità di prendere decisioni discutibili, finirai per pentirti se adotti un atteggiamento impulsivo troppo rapidamente. Inoltre, le tensioni in alcune relazioni potrebbero diventare peggiori a causa della mancanza di fiducia reciproca. Mentre cerchi un modo pragmatico per alleggerire lo sforzo necessario a mantenere felici entrambi i lati, può essere doloroso ricordare quanto male qualcosa possa andare Perciò resta vigile ma cautterizza ed è pronto ad

Capricorno

Questa giornata per i nati sotto il segno Capricorno non sarà facile. L'energia del periodo potrebbe infatti gravare su di voi indirizzando la vostra attenzione su problemi legati alla famiglia, alla figura paterna ed esponendovi a discussioni che vi porterebbero tensione. Un certo nervosismo potrebbe quindi scaldare l'aria, ma cercate di rimanere calmi e sereni e ricordate che a volte le parole dette col cuore sono vincenti più di qualsiasi altra arma.

Acquario

Oggi l'oroscopo dell'Acquario non presenta novità particolarmente positive. La Luna è in opposizione al tuo segno, e ti porterà momenti di insicurezza nella gestione delle questioni pratiche. Potresti ritrovarti a fronteggiare emozioni intense che ostacoleranno i tuoi tentativi di procedere sulla giusta strada. Desiderio di libertà e resistenza a qualsiasi legame rappresentano un altro aspetto significativo del periodo, dandoti qualche difficoltà nello stabilire relazioni stabili con chiunque. Preparati ad affrontare le prossime 24 ore anche perché la fortuna non sarà al tuo fianco oggi!

Pesci

Fantastiche notizie per i Pesci oggi! La buona fortuna scorre a fiumi, e con le tue intuizioni saprai come sfruttarle al meglio. Prenditi del tempo per goderti la gioia di apprezzare le piccole cose nella vita, e non hai davvero bisogno di pianificare nulla in questo momento - un atteggiamento vigile è tutto ciò che serve!