Michelle Hunziker rivoluziona un look sportivo con un maglioncino: un tocco super cool

Michelle Hunziker rivoluziona un look sportivo con un semplicissimo maglioncino: ecco come replicare questa tendenza.

La bellissima conduttrice svizzera dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio ha deciso di travolgere anche il suo look. Per anni Michelle ha sempre avuto una lunga chioma di capelli biondi, un taglio pari che era diventato ormai un suo tratto distintivo. Con la nuova vita decide di tagliare nettamente i capelli ed ora non riusciremmo ad immaginare una Michelle più bella di così. La donna ha avuto modo di reinventarsi, si è trasferita e ha deciso di buttarsi nell'imprenditoria con la sua linea Goovi. Ogni giorno, oltre a pubblicare tantissime storie in cui mostra i suoi prodotti svela anche i suoi piccoli segreti per mantenersi in forma: oltre ai drenanti e piccoli aiutini, non manca l'attività fisica. Tra palestra e sport, Michelle è sempre in movimento e spesso esce di casa con look prettamente sportivi visto che si dirige da una palestra all'altra.

Michelle Hunziker trasforma un look sportivo con un semplice maglioncino

La donna in questi anni ha mostrato come, anche con un semplicissimo look, si possa risultare sempre iper femminili e seducenti. Con la sua personalità ed ironia Michelle potrebbe indossare anche un sacco di iuta ma risulterebbe sempre bellissima. Non è questo il caso ma abbiamo notato un look che, con un piccolo accorgimento, ha reso la donna super affascinante.

Tra una palestra e l'altra in settimana Michelle ha trovato il tempo di ricongiungersi con la sua primogenita Aurora che non vedeva ormai da Natale. Dopo la palestra, con un leggings nero ed una semplicissima t-shirt bianca, Michelle corre a casa per sistemarsi trucco e capelli e mettersi un maglioncino per andare a pranzo con la sua bambina in dolce attesa.

Un semplice maglioncino poggiato sulle spalle rende super cool un look sportivo. Replicare il suo outfit è semplicissimo ma ovviamente le temperature non consentono di poter uscire come la conduttrice. Come completare questo look perfetto? Non può mancare un bomber o un cappottino, stivali alti neri se volete optare per uno stile più elegante ma sono perfette anche delle sneakers con calzettone in cotone a vista e ovviamente una borsa abbinare una borsa in perfetto pendant con il maglioncino!

