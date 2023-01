Sonia Bruganelli insegna all'università: spunta la verità sull'opinionista del Gf Vip 7

L'opinionista più amata del Grande Fratello Vip 7 arriva all'università: ecco cosa insegna Sonia Bruganelli.

La sua tesi all'Università di Scienze della Comunicazione era proprio sul Grande Fratello, Sonia Bruganelli è una delle professioniste più in gamba del mondo della televisione. Questa volta sarà lei a sedersi in cattedra con grande sorpresa del pubblico a casa che non conosce fino in fondo il suo lavoro. Al contrario di altri opinionisti del Gf Vip la moglie di Bonolis vanta una carriera incredibile alle spalle proprio dietro le quinte del mondo della televisione.

Dopo la laurea infatti Sonia si è avvicinata al mondo della produzione televisiva come autrice e non solo. Per anni ha lavorato dietro le quinte di moltissimi programmi in Mediaset per poi sposare Paolo Bonolis e curare anche i suoi format. Oggi all'attenzione del pubblico c'è una novità, la Bruganelli ritorna all'Università nelle vesti di insegnante. Scopriamo quale sarà il suo ruolo e perché la notizia ha fatto così tanto scalpore.

Sonia Bruganelli all'Università: l'opinionista terrà un corso molto speciale

A ospitare il sapere dell'opinionista del Grande Fratello Vip sarà l'Università Louis in occasione dell'istituzione di un nuovo corso. Il suo nome è Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi e partirà da febbraio 2023. Il corso di studi è dedicato a chi già lavora nel mondo della televisione come autori, giornalisti, scrittori di test e tecnici. L'obiettivo è quello di affinare alcune conoscenze per aiutare i professionisti del settore.

La Bruganelli terrà le sue lezioni in qualità di esperta di tutto ciò che si nasconde dietro a un singolo programma televisivo. Il costo del corso è di 5.900 euro + iva e sarà possibile seguirlo anche online. Sonia non abbandonerà ovviamente la poltrona del Gf Vip 7 alla quale è ritornata in quest'edizione contro ogni pronostico. La moglie di Bonolis tornerà poi a lavoro per i suoi programmi tv, ricordiamo che segue personalmente Ciao Darwin e Avanti un altro che presto tornerà in onda. Possiamo dire che la Bruganelli non finisce mai di sorprenderci e che questa volta chi vorrà potrà ascoltare le sue lezioni all'Università. Il corso si terrà a Roma e vedrà la collaborazione anche del TG Com insieme alla Louis della Capitale.

