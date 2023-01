Madame, questa sera sarà in onda su Rai Uno: ci sarà anche Marracash - Video

Dopo le polemiche sui vaccini Madame torna in onda su Rai Uno questa sera: ecco dove la rivedremo insieme a Marracash e non solo.

La cantante Madame in gara al Festival di Sanremo 2023 è finita sotto i riflettori della cronaca in queste settimane. Il motivo è un'indagine in corso sui vaccini in cui si ipotizza che la cantante abbia raggirato il sistema con un green pass falso. Amadeus, allo scoppio della polemica, ha reagito con grande diplomazia affermando che nulla ancora è deciso e che non essendo stata dichiarata colpevole non è a rischio la sua partecipazione a Sanremo.

Dal canto suo Madame ha lasciato un lungo messaggio sui social in cui spiega le perplessità sul vaccino e una serie di motivi che l'hanno spinta a fare accertamenti medici in questi anni. Nulla però sul green pass e sull'indagine tanto che il web si è scatenato contro di lei. La cantante ha dunque deciso di cancellare il post e dunque di dedicarsi alla sua musica in attesa che le indagini facciano il loro corso. A questo proposito questa sera la vedremo su uno dei palcoscenici più prestigiosi d'Italia, in seconda serata su Rai Uno insieme ad altri artisti.

Madame torna a cantare in tv: questa sera sarà in onda su Rai Uno

Subito dopo Tali e Quali di Carlo Conti la Rai trasmetterà la serata in musica al Premio Tenco, uno degli eventi più prestigiosi del panorama musicale italiano. A presentare la serata ci sarà anche Morgan e tanti saranno gli artisti che si esibiranno ma non solo. Il premio Tenco si è tenuto ad ottobre al teatro Ariston di Sanremo ma questa sera verrà trasmesso su Rai Uno.

Tra i vincitori del premio ci sarà anche Marracash con il suo album e non mancherà l'esibizione di Madame. Un appuntamento in musica che ancora una volta mette al centro i talenti della nuova generazione nel ricordo del grande cantautore Luigi Tenco. Basterà questo ad arginare le polemiche sulla giovane cantante vicentina? I suoi fan sperano proprio di sì e sono tantissimi i follower che in questi giorni le hanno dimostrato affetto e stima per la sua musica. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo su Rai Uno in seconda serata.

