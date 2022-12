Capodanno a Roma, tutti gli artisti che saliranno sul palco: è polemica per Madame

Il Circo Massimo di Roma ospiterà i festeggiamenti del 31 dicembre: chi salirà sul palcoscenico? Ecco tutti gli artisti.

I romani sono pronti a festeggiare in piazza l'arrivo del 2023 con un concerto incredibile che vedrà protagonisti alcuni artisti più amati della scena musicale italiana. Il concertone è un grande classico per la città e per chi sceglie di trascorrere il Capodanno in piazza. Anche quest'anno non mancheranno artisti amatissimi dal pubblico e il comune ha previsto una grande affluenza di persone. Le polemiche però sono come sempre all'ordine del giorno e questa volta al centro ci è finita Madame.

A condurre la serata che non sarà trasmessa in televisione a quanto pare saranno i conduttori radiofonici di RDS. Sembra confermata la presenza sul palco di Samara Tramontana ma non solo, con lei ci saranno molti artisti. Scopriamo chi sono e a che ora si esibiranno sul palcoscenico dell'ultima notte dell'anno romana.

Tutti gli artisti in scena al Circo Massimo: la polemica è dietro l'angolo

Solo pochi giorni fa è scoppiata una polemica su Madame e sulla sua partecipazione a Sanremo. La cantante infatti è stata coinvolta in alcune indagini circa la falsificazione di vaccinazioni. Amadeus ha dichiarato che valuterà il caso solo se considerata colpevole ma intanto l'artista continua con le sue esibizioni. Ci sarà anche lei sul palco del circo Massimo e non sarà la sola. Dopo le prime polemiche sulla sua presenza sembra che la cantante si esibirà.

Insieme a lei non mancheranno i grandi amici della musica. Primo tra tutti Sangiovanni, amico d'infanzia di Madame e reduce dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Anche Elodie si unirà alla rosa di artisti che festeggeranno il Capodanno al circo Massimo insieme al loro pubblico. A concludere la serata in musica ci sarà Franco 126. RDS però garantisce il dj set per tutta la notte di Capodanno per permettere alla piazza di ballare fino all'alba. Non resta che attendere la sera del 31 dicembre e raggiungere il circo massimo per una serata indimenticabile. Ricordiamo che sono vietati i fuochi d'artificio e anche gli alcolici in piazza, l'unico divertimento sarà proprio la musica.

