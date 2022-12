Dopo il Castello delle Cerimonie arrivano "Le Neomelodiche": la reazione di Michela Giraud all'annuncio

In tanti ricordano l'iconico Castello delle Cerimonie, programma di Real Time che racconta alcuni matrimoni italiani molto festosi. Questa volta ritorniamo in Campania ma ci addentriamo nel mondo dei neomelodici.

La musica neomelodica nasce da quella napoletana ma si differenzia dai suoni antichi suoni per abbracciare alcune novità che vedono protagonisti da anni artisti più giovani. L'influenza del pop è evidente e in questi anni gli artisti neomelodici sono diventati famosissimi nelle varie regioni d'Italia. I nomi che sono riusciti ad affermarsi nel mondo della musica sono tantissimi ma questa volta Real Time propone un viaggio decisamente diverso.

La rete televisiva mostra vari aspetti della vita quotidiana del nostro paese raccontando il lavoro ma anche l'arte dei dolci, della sartoria e della ristorazione. Non manca ovviamente la cucina su Real Time che ha come format di punta proprio quello del classico tutorial. Negli anni le cose sono decisamente cambiate e uno dei programmi più amati della rete si è dimostrato il famoso Castello delle cerimonie con il suo boss, Don Antonio Polese. Dopo la sua morte Donna Imma ha ereditato la struttura questa volta però Real Time ha deciso di puntare tutto sul fenomeno neomelodico ma tutto al femminile.

Neomelodiche Show: il nuovo programma di Real Time fa impazzire Michela Giraud

Le origini campane di una delle comiche più amate d'Italia sono ormai note e alla notizia del nuovo show di Real Time la romana non ha resistito. Il tweet di Michela mostra tutta la sua felicità ma ancor di più è l'entusiasmo del resto del pubblico.

Protagoniste saranno le neomelodiche napoletane che vivono di musica in tutti i sensi. Oltre ad essere famosissime in Campania e in altre regioni d'Italia sono anche vere dive dei social network. Nancy Coppola e Giusy Attanasio sono alcune delle protagoniste che ogni giorno lavorano con la musica. Non manca la loro presenza a feste pubbliche nelle varie città del sud e non solo. Le cantanti neomelodiche si dedicano anche alle feste private per accontentare i propri fan. Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo show? Come sempre il racconto scenderà a fondo nella vita delle cantanti e rivelerà al pubblico tutto ciò che non conosce. Le neomelodiche show sarà in diretta su Real Time a partire da venerdì 30 dicembre dalle ore 21:20.

