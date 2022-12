Gemma Galgani riceve l'ennesimo due di picche, Tina Cipollari: "Era prevedibile"

La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata particolarmente caotica: Gemma riceve un altor due di picche.

In questi giorni di festa la mancanza di Uomini e Donne alle 14:45 si fa particolarmente seguire. I fan del programma di Maria De Filippi non vedono l'ora che il programma torni il prima possibile. Durante questo fermo in cui in tv vengono trasmessi dei film natalizi, le registrazioni delle nuovissime puntate non si sono di certo fermate. Ormai i fan sono in cerca di quante più notizie possibili su ciò che vedremo quando il programma tornerà con la messa in onda. Avevamo lasciato i tronisti alle prese con le nuove conoscenze anche se ormai da tempo gira la notizia di un altro abbandono. A lasciare il trono dopo Federica Aversano, è Federico Dianese. Non sono ancora note le motivazioni del suo abbandono ma immaginiamo che proprio come la collega, nessuna delle corteggiatrici presenti in studio abbia suscitato in lui un interesse tale per proseguire.

Se queste sono le prime anticipazioni che circolano da tempo sul trono classico le vicende del trono over ci hanno lasciati col fiato sospeso: Riccardo Guarnieri è ancora in cerca della sua anima gemella ma nel frattempo ha visto uscire la sua Ida Platano con Alessandro Vicinanza. Armando sembra ancora non aver trovato la sua dolce metà mentre Roberta Di Padua ancora continua a rifiutare i numeri dei corteggiatori del parterre. E Gemma?

Gemma Galgani nuovamente rifiutata: Tina Cipollari aveva predetto questo due di picche

Avevamo lasciato la dama torinese intenta a conoscere il cavaliere Alessandro che nel frattempo aveva chiesto il numero di altre due dame: Pamela e Cristina. Donne molto diverse da Gemma e questa scelta aveva subito fatto scattare un campanello d'allarme. A mettere in guardia la Galgani è stata Tina Cipollari che ha sostenuto dal primo momento di non buttarsi a capofitto in questa conoscenza che sarebbe, secondo la sua predizione, terminata da lì a breve. Gemma forse per orgoglio e per andare a priori contro il parere della sua acerrima nemica, aveva sostenuto che la conoscenza con Alessandro, secondo lei, poteva andare avanti e magari evolversi.

Così non è stato. Nella registrazione avvenuta durante queste feste Alessandro ha elogiato Gemma come persona ma è arrivato alla conclusione di riuscire a vedere la donna solo come un'amica. Ennesimo due di picche per la settantenne che sicuramente avrà avuto un acceso diverbio con Tina che l'aveva messa in guardia.

