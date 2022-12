Danza con me, Roberto Bolle fa il pieno di giovanissimi: tutti gli artisti del suo show

Che sorprese riserverà la nuova edizione di Danza con me? Questa volta Roberto Bolle ha creato un cast davvero incredibile.

Anche in occasione della prima serata del 2023 la Rai ha affidato a Roberto Bolle il compito di guidare la serata e come sempre non sarà solo. Tanti gli artisti ospiti dello show dove la danza e la musica regnano sovrane. Si tratta di una serata speciale che ogni anno è in onda nel primo giorno di gennaio, un ottimo modo per inaugurare la nuova stagione televisiva. Bolle quest'anno ha deciso di puntare sulla varietà dei suoi ospiti a cominciare da due co-conduttori d'eccezione.

A guidare la serata ci saranno infatti Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti, due degli attori più amati del cinema italiano ma non solo. Ospiti d'eccezione saranno Elio e le storie tese ma anche Virginia Raffaele, i due comici arriveranno direttamente dal successo di Lol chi ride è fuori. Anche Claudia Gerini e Edoardo Leo non mancheranno all'appello con la loro arte e chissà quali soprese riserveranno agli amanti della recitazione. Scopriamo tutti gli altri ospiti di Danza con me.

Danza con me: arrivano due cantanti amatissimi sul palco di Roberto Bolle

La danza è protagonista dello show di Roberto Bolle ma anche la musica avrà il suo spazio. Dopo aver annunciato attori e comici amatissimi dal pubblico italiano il danzatore ha deciso di rivelare anche l'arrivo di due cantanti molto amati. Il primo all'appello è Dargen D'Amico, reduce da un'edizione record di X Factor e protagonista della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Con la sua "Dove si balla" Dargen ha scatenato davvero tutti e nessuno può fare a meno di amare la sua musica.

Il secondo cantante ospite di Bolle sarà uno dei due vincitori del Festival di Sanremo 2022. Mentre la prossima edizione si prepara ad andare in onda il danzatore chiama sul palco Blanco che si esibirà con i suoi brani. Il giovanissimo artista è amatissimo non solo dalla nuova generazione ma grazie alla partecipazione all'Ariston è ormai l'idolo di tutti. Cosa dobbiamo aspettarci da Roberto Bolle? Come ogni anno siamo sicuri che riuscirà a sorprenderci e non resta che attendere l'appuntamento di domenica in prima serata su Rai Uno.

