Gemma Galgani furiosa nello studio di Uomini e Donne: è successa una cosa gravissima

Una Gemma Galgani come oggi pomeriggio, si è vista davvero poco nello studio di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo e come mai è esplosa in una furia incontenibile.

Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse nel parterre femminile della versione over di Uomini e Donne. La sua ultima conoscenza raccontata nel corso della precedente puntata, è stata con il signor Mario. Si tratta di un uomo molto distinto, proveniente da Gallipoli. Ha mostrato molto interesse per lei, addirittura ha dichiarato che i suoi nipotini lo hanno fortemente invogliato a scegliere proprio la Galgani come donna da corteggiare all'interno del trono over.

I due sono usciti per ben due volte nel giro di una settimana. Ci sono state delle cene, delle confidenze molto intime e dei baci passionali. Addirittura lo hanno fatto nella hall dell'albergo, con svariate persone che hanno assistito e che quindi possono testimoniare tale vicinanza. Nel corso della puntata di oggi, Gemma però è entrata in studio come una furia. Ha infatti ascoltato qualcosa che non si sarebbe mai aspettata e che ha messo un punto finale alla sua frequentazione con il cavaliere. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole.

Gemma Galgani smaschera Mario nello studio di Uomini e Donne: "Non ti avvicinare"

Gemma Galgani ha raccontato al suo arrivo nello studio di Uomini e Donne, quello che è successo e perché era molto adirata con Mario. Dopo una telefonata, il cavaliere ha involontariamente lasciato il cellulare con la chiamata ancora in corso. La donna dunque, ha origliato delle parole poco piacevoli, inerenti al loro rapporto e all'approccio dell'uomo in trasmissione. Ha infatti confidato ad Alessandro Rausa di volersela scrollare di dosso in quanto troppo oppressiva e di essersi approcciato a lei per 'fare spettacolo' e avere notorietà.

La dama, oltre ad essersi mostrata delusa per il modo in cui è stata trattata e dunque presa in giro, non ha gradito l'atteggiamento del pugliese nei confronti dell'altro cavaliere. Secondo lei infatti, avrebbe cercato di fargli dire delle cose scomode e di averlo messo in difficoltà con le sue richieste incalzanti. Maria de Filippi infine, ha invitato Mario a riflettere sulla sua permanenza o meno in studio dopo quanto emerso e il modo in cui ha parlato della sua presenza all'interno dello studio.

