Clio Make-Up, come creare un trucco completo con solo un rossetto: il risultato è incredibile

La make-up artist più famosa d'Italia svela il segreto per creare un trucco completo e velocissimo utilizzando solo un rossetto rosso.

Quante volte ci ritroviamo davanti allo specchio indecisi sul make-up da realizzare? Peggio ancora succede quando abbiamo moltissimi prodotti e zero idee. Clio make-up ha dunque deciso di suggerire un metodo facile e velocissimo per realizzare un trucco super glamour con solo un prodotto, si tratta dell'inconfondibile rossetto rosso adatto a qualsiasi occasione.

Per molti il rossetto è adatto solo a rendere le nostre labbra coloratissime ma non è così. Ci sono infatti molti segreti in questo prodotto che con i pennelli giusti è in grado di rendere il make-up una vera e propria rivelazione. Scopriamo come utilizzarlo sulle guance, sugli occhi e sul naso con un solo gesto che renderà velocissima la realizzazione del nostro trucco al mattino e non solo.

Make-up completo solo con un rossetto: la rivelazione di Clio Make-up

Recentemente la make-up artist ha smascherato uno dei trucchetti più famosi di Tik Tok con un video in cui chiarisce l'inefficacia di alcuni tutorial. Questa volta però è lei a regalare consigli ai suoi follower e lo fa mostrando nel dettaglio i passaggi per creare un make-up completo utilizzando solo un rossetto rosso e nulla più.

Cominciamo dal passaggio più classico e cioè quello delle labbra. Il rossetto nasce per questo e le nostra labbra riescono a lasciare il segno proprio grazie alla sua tenuta. Chi ha detto però che non può diventare anche un blush perfetto? Basterà prelevare un po' di prodotto direttamente dalle labbra e con le dita picchiettarlo sulle gode sfumando molto bene. In questo modo l'effetto blush sarà garantito ma non è tutto.

Anche il make-up occhi è semplicissimo e basterà prelevare un po' di prodotto con un pennello e sfumarlo sugli occhi. Qui bisogna fare attenzione a fissare con un po' di cipria trasparente e un tocco di mascara. In questo modo il nostro sguardo sarà perfetto per la giornata. Clio ancora una volta suggerisce metodi e consigli ideali per facilitare la nostra beauty routine senza però esagerare con trucchetti fasulli. Non resta che sperimentare il nuovo make-up con la tonalità di rosso che preferiamo tra tutte.

LEGGI ANCHE>>>Clio Make-Up smaschera un trend di Tik Tok: "Non credete a questo video", si tratta di una bufala